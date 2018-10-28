 Осенний Любек с высоты птичьего полета (фото) | Кадр дня | DW | 30.10.2018

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Кадр за кадром

Осенний Любек с высоты птичьего полета (фото)

На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.

Любек

30.10.2018, Любек • Этот ганзейский город был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов. 

Октябрьские кадры из Германии

  • Эльванген

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Дроны помогают спасать оленят-беспризорников

    29.10.2018, Эльванген • Немецкие егеря осваивают дроны, но не для охоты, а для охраны леса и животных. Именно с помощью такой новой техники они, например, нашли двух этих молодых косуль, осиротевших или потерявшихся. Сейчас их выкармливают вручную около города Эльвангена в немецкой земле Баден-Вюртемберг, чтобы позже выпустить обратно в лес.

  • Санкт-Мерген

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег зимы не делает

    29.10.2018, Шварцвальд • На самой высокой горе Германии Цугшпитце первый снег выпал в конце августа. В прошедшие последние выходные октября он порадовал жителей более обширных регионов, в основном - в южных и юго-западных частях страны. Эта фотография заснеженной сводчатой лантаны (нем. Wandelröschen) была сделана в баден-вюртембергском Шварцвальде около Санкт-Мергена.

  • Замок Пфальцграфенштайн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Замок Пфальцграфенштайн

    28.10.2018, Кауб • Последствия нынешнего аномально жаркого и засушливого лета видны на Рейне невооруженным взглядом. На этой фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн, возведенный на скалистом острове посреди реки, площадь которого сейчас стала раза в три больше обычной. Достопримечательности романтического Среднего Рейна, где находится этот замок, внесены в список Всемирного наследия.

  • Нойбранденбург

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фахверковые домики на городской стене

    27.10.2018, Нойбранденбург • "Wiekhäuser" - так немцы называют дозорные домики на городских стенах. После Тридцатилетней войны некоторые приспособили под жилье. Особенно много можно увидеть в городе Нойбранденбург - целых двадцать пять. Сейчас здесь хотят не только их отреставрировать, но и восстановить еще столько же на прежних местах. Этой городской стене - более 700 лет.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Новая горгулья Кельнского собора

    26.10.2018, Кельн • Такой декоративный выпуск водосточного желоба - маленькую горгулью, изображающую папу римского Франциска, можно теперь увидеть, разглядывая большие скульптуры святых и библейских персонажей на главном портале Кельнского собора. Для этого нужно присмотреться к новому каменному балдахину над царем Соломоном.

  • Зюльт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    100 километров за сутки

    26.10.2018, Зюльт • Остров Зюльт в Северном море - популярный курорт в земле Шлезвиг-Гольштейн. В ближайшие выходные он станет местом проведения 24-часового похода, во время которого три сотни участников намерены обойти этот остров вокруг. Протяженность маршрута вдоль берега составляет сто километров.

  • Нойбранденбург

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Маркс на кольце Энгельса

    26.10.2018, Нойбранденбург • Эту бронзовую статую Карла Маркса установили в центре города Нойбранденбург во времена ГДР. В 2001 году она была демонтирована и с тех пор лежала на складе. Сейчас после длительных дискуссий здесь решили восстановть памятник - на частные пожертвования, но долго искали новое место. Он будет установлен еще до конца года на окружной дороге - кольце Фридриха Энгельса.

  • Кауфбойрен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Прекрасная новость для ежей

    25.10.2018, Бавария • Нынешняя очень теплая осень приготовила для ежей в Германии особенно много разных лакомств - дождевых червей, улиток, мокриц и разных насекомых. За время зимней спячки ежи теряют от 20 до 40 процентов массы тела. Как отмечают экологи объединения NABU, в этом году они без особого труда смогут накопить достаточно резервов.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Радостный день для споттеров

    25.10.2018, Дюссельдорф • О предстоящем событии заранее сообщали местные СМИ, ведь не каждый день в здешний аэропорт прилетает самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. 300-тонный Ан-124 прибыл в Дюссельдорф из Индонезии утром в среду и покинул аэропорт уже в полдень. Он доставил груз для концерна Siemens. В России и Украине эксплуатируется около четырех десятков таких самолетов.

  • Барт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рождественские звезды

    24.10.2018, Барт • В 2017 году в Германии было выращено 17 миллионов этих комнатных растений, которые немцы называют рождественскими звездами, они же - пуансеттии. Здесь этот цветок считается традиционным подарком на Рождество. Эта фотография сделана в одном из полутора тысяч немецких питомников, где их выращивают. Спрос в Германии еще выше. Миллионы цветов приходится импортировать.

  • Цинновиц

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Неспокойно Балтийское море

    24.10.2018, Цинновиц • На Балтийском море в Германии - первый осенний шторм года. Эта фотография была сделана на острове Узедом в Мекленбурге - Передней Померании , где на курорте Цинновиц находится такой необычный туристический аттракцион - подводный лифт (Tauchgondel). Он был введен в эксплуатацию в 2006 году, рассчитан на 24 пассажира и может опускаться на 8-метровую глубину.

  • Гольдбергер-Зе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Спасение речных угрей

    23.10.2018, Мекленбург - Передняя Померания • Эта фотография была сделана на озере Гольдбергер-Зе, куда каждый год на протяжении уже четверти века экологи выпускают около восьми тысяч речных угрей. Они включены в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани исчезновения. Ежегодно на акцию по сохранению их популяции здесь тратят 100 тысяч евро.

  • Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Беременная устрица"

    23.10.2018, Берлин • Жители немецкой столицы называют это здание в районе Тиргартен "беременной устрицей" - "Schwangere Auster". Конгресс-центр, в котором сейчас работает Дом культур мира (Haus der Kulturen der Welt), был возведен в 1957-1958 годах в традициях стиля новой вещественности.

  • Клайстов

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Большая тыква

    22.10.2018, Бранденбург • Такое забавное лицо вырезали из 562-килограммовой тыквы. Увидеть это произведение осеннего искусства можно на выставке в бранденбургском Клайстове (Klaistow) недалеко от Потсдама.

  • Барочный храм Святого Флориана в баварском Виденцхаузене (Wiedenzhausen)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварское барокко

    21.10.2018, Виденцхаузен • "Кирхдорф" - такой статус в Германии имели деревни (Dorf) и другие небольшие населенные пункты, где были церкви (Kirche), в которых проводились регулярные службы. Такой статус давал определенные привилегии. Первое упоминание этого храма в баварском Виденцхаузене датировано 808 годом. Нынешнюю церковь возвели в XVII веке в эпоху барокко.

  • Рудные горы

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Золотая осень

    20.10.2018, Саксония • В Германии сейчас действует более пятидесяти узкоколейных железных дорог. Эту проложили в Рудных горах в позапрошлом веке. Фихтельбергская дорога (Fichtelbergbahn) протяженностью около 18 километров связывает коммуну Зематаль и лыжный курорт Обервизенталь, расположенный на высоте 914 метров над уровнем моря.

  • Под куполом Рейхстага

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Смотровая площадка Рейхстага

    19.10.2018, Берлин • Смотровая площадка Рейхстага открывается для посетителей в восемь утра, допуск в здание прекращается в 21:45. Площадка закрывается в полночь. Вход - бесплатный, но допуск осуществляется по записи в интернете (visite.bundestag.de). Можно также записаться спонтанно на месте в сервисном центре, если на этот день остались места. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

  • Световое шоу по случаю окончания ремонта колокольни Фрайбургского кафедрального собора (Freiburger Münster)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фрайбургский собор

    19.10.2018, Фрайбург-им-Брайсгау • Швейцарский искусствовед Якоб Буркхардт (1818-1897) называл 116-метровую колокольню этого храма "самой красивой башней христианского мира". Фрайбургский собор был заложен в начале XIII века. Сейчас здесь наконец-то убрали строительные леса, завершив ремонт колокольни, который продолжался более десяти лет. Он обошелся в 12 миллионов евро.

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также:

  • Голштинские ворота на почтовой карточке 1908 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Кирпичная готика

    Голштинские ворота (Holstentor) возвели в ганзейском городе Любеке в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом. Сегодня они считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине - со всеми художественно-графическими и сувенирными последствиями, что никак не умаляет их ценности и значения.

  • Голштинские ворота на немецкой монете в 2 евро 2006 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Неповторимый силуэт

    Этот главный символ Любека можно обнаружить на купюрах и монетах, почтовых марках и эмблемах городских фирм - например, той, что выпускает сладости из здешнего знаменитого на весь мир марципана. Основанное в 1905 году Объединение германских городов (Deutscher Städtetag), отдавая дань ведущей роли Любека в истории Ганзейского союза, использует стилизованный силуэт Хольстентор в своем логотипе.

  • Вид на Голштинские ворота со смотровой площадки на церкви Святого Петра

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На пути индустриализации

    При этом в середине XIX века их чуть было не снесли. Древние ворота, уже давно утратившие свою оборонительную функцию и постепенно разрушавшиеся, мешали индустриальному росту города - находились на переплетении транспортных путей, мешали планам дорожного строительства и возведению по соседству нового вокзала. Большую часть старой городской стены к этому времени здесь уже разобрали.

  • Голштинские ворота на картине 1820 года

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На один голос

    Петиция с требованием снести Хольстентор в 1855 году собрала почти 700 подписей. В 1863 году сенат Любека после бурных дебатов отклонил эти планы с перевесом всего в один голос. Идею сохранить ворота энергично поддержал прусский король Вильгельм IV, направивший в город своего специального представителя, отвечавшего за охрану архитектурных памятников, с поручением спасти то, что еще можно спасти.

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Символическое совпадение

    На Голштинских воротах указаны два ключевых года в их истории: 1477 - завершения строительства (на самом деле - 1478) и 1871 - окончания первой большой реставрации. При этом окончание реставрации совпало по времени с созданием Германской империи - событием, пробудившим особый интерес к таким памятникам, символам общей немецкой истории, среди которых, например, был также Кельнский собор.

  • План городских укреплений Любека конца XVII века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ворота на Запад

    Так выглядел план оборонительных сооружений Любека в конце XVII века. Богатый город, считавшийся столицей Ганзейского союза, на протяжении всей средневековой истории постоянно расширял систему своих укреплений. На его территорию можно было попасть через одни из четырех городских ворот. От Хольстентор, находившихся в западной части, начиналась дорога в Голштинию, на что указывает их название.

  • Хольстентор и кварталы Старого города

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    От ворот до ворот - через двое ворот

    Дошедшие до наших дней Голштинские ворота были на самом деле так называемыми средними Голштинскими воротами в системе укреплений, защищавших въезд в Любек с западной стороны. Здесь также находились еще более старые внутренние Голштинские ворота, впервые упоминающиеся в источниках 1216 года, а также ренессансные внешние Голштинские ворота и даже вторые внешние Голштинские ворота - на земляном валу.

  • Голштинские ворота на гравюре XIX века

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Последовательность

    Их названия менялись со временем. На момент возведения нынешние Голштинские ворота были не средними, а внешними, то есть должны были принять на себя основной удар, а средними они стали после очередного расширения системы укреплений вокруг Любека. К сожалению, более старые и более новые ворота разобрали, когда город начал расти в эпоху индустриализации. Старые стены сковывали этот рост.

  • Внешние Голштинские ворота на рисунке Карла Юлиуса Мильде

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ренессансные ворота

    Так изобразил внешние Голштинские ворота, законченные в 1585 году, художник Карл Юлиус Мильде (1803-1875). Это ренессансное сооружение исчезло еще при его жизни - в 1853 году. Оно находилось примерно в 20 метрах от сохранившихся Голштинских ворот, конусные крыши которых видны на рисунке. К внешним воротам примыкал дом смотрителя земляных валов, отвечавшего за городские укрепления.

  • Спящий лев перед Голштинскими воротами в Любеке

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Любекские львы

    Внешние Голштинские ворота снесли, чтобы построить вокзал и проложить к нему пути. Этот вокзал не сохранился. Площадь, возникшую на его месте, сегодня охраняют два чугунных льва, отлитых в 1823 году. Один - спит, а другой - бодрствует и пристально смотрит на своего соседа. Первоначально львы находились около дома одного богатого торговца, а затем - перед отелем, разрушенным в 1942 году.

  • Терракотовые плитки на Голштинских воротах

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    "Согласие внутри, снаружи мир"

    Для облицовки этого памятника кирпичной готики использовались глазурованные красные и черные кирпичи, а также терракотовые плитки с двуглавым орлом на гербе Любека и другими повторяющимися мотивами. С внешней стороны ворота также украшает надпись на латинском языке: "Concordia Domi Foris Pax" ("Согласие внутри, снаружи мир").

  • Голштинские ворота с полевой стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    На болоте

    То, что эти ворота дошли до наших дней, можно считать чудом - и не только потому, что их хотели разобрать в середине позапрошлого века. Заложенные в болотистом месте на берегу реки Траве, они стали проседать еще во время строительства, несмотря на то, что возводили их на сваях и 8-метровом искусственном холме. Впрочем, это совсем не удивительно при толщине стен, достигающей 3,5 метров.

  • Голштинские ворота с городской стороны

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ни одного выстрела

    Правда, с городской стороны толщина стен не превышает одного метра, чтобы их было легче разрушить в случае сдачи Любека неприятелям, лишив их возможности воспользоваться этим оборонительным сооружением. В башнях Голштинских ворот было установлено три десятка пушек, которые не сделали ни одного выстрела - не представилось возможности.

  • Голштинские ворота с полевой стороны вечером

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Ниже уровня

    Сейчас ворота, находившиеся на искусственном холме, просели так, что их первый этаж находится в полуметре ниже поверхности. Эксперты предполагают, что торф под ними под давлением этого сооружения превратился в бурый уголь. Крен башен продолжал увеличиваться вплоть до ремонта, проведенного в 1933/34 годах, когда для их стабилизации были использованы специальные конструкции из железобетона.

  • 50 немецких марок образца 1962-1991 годов

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Выпрямили

    Строителям пришлось реагировать на проседание и крен этого сооружения еще во время его возведения, пытаясь их компенсировать. Так в Любеке появился этот немецкий вариант пизанского архитектурного чуда - сразу две вечно падающие башни, клонящиеся друг к другу. По каким-то загадочным причинам, художник, работавший над этим мотивом для купюры в 50 немецких марок, башни все-таки выпрямил…

  • Голштинские ворота из тыкв

    Голштинские ворота - главный символ Любека

    Всемирное наследие

    Сегодня в Голштинских воротах работает исторический музей, а сами они настолько знамениты, что их силуэт безошибочно узнается даже в варианте, выполненном из тыкв. В одном из городских галерей хранится картина, которую написал с Голштинских ворот Энди Уорхол. Готический оригинал в Любеке вместе с другими памятниками Старого города в 1987 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


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Кадр за кадром - Октябрь 2018  

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