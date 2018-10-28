Осенний Любек с высоты птичьего полета (фото)

На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
30.10.2018, Любек • Этот ганзейский город был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.
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