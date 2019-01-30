Освобождены захваченные пиратами моряки из РФ

Шестеро российских моряков контейнеровоза MSC Mandy, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщили в посольстве Нигерии в среду, 30 января. Сейчас решается вопрос об их возвращении в РФ, рассказали РИА "Новости" в дипмиссии.

Ранее координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов рассказывал, что пираты требовали выкуп. Он не называл сумму, заявляя, что о ней еще предстоит договориться. Был ли в итоге выплачен выкуп, неизвестно.

Пираты в Гвинейском заливе напали на контейнеровоз MSC Mandy 2 января, на борту судна были 26 человек - двое граждан Грузии, четверо украинцев и 20 россиян, шестерых из которых и похитили.

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