 Освобождены захваченные пиратами моряки из РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.01.2019

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Мир

Освобождены захваченные пиратами моряки из РФ

Пираты ранее требовали выкуп за освобождение захваченных моряков. Был ли он выплачен, неизвестно. Сейчас решается вопрос о возвращении граждан РФ на родину.

Контейнеровоз MSC Mandy в порту Антверпена в 2017 году

Контейнеровоз MSC Mandy в порту Антверпена в 2017 году

Контекст

Гамбургская судоходная компания Peter Döhle сообщила об освобождении шести моряков, захваченных в середине октября в территориальных водах Нигерии. (12.11.2017)

Восемь пиратов пробрались на гамбургский корабль Demeter, когда он был у нигерийского порта. Они похитили шестерых членов экипажа. (24.10.2017)

Шестеро российских моряков контейнеровоза MSC Mandy, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщили в посольстве Нигерии в среду, 30 января. Сейчас решается вопрос об их возвращении в РФ, рассказали РИА "Новости" в дипмиссии.

Ранее координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов рассказывал, что пираты требовали выкуп. Он не называл сумму, заявляя, что о ней еще предстоит договориться. Был ли в итоге выплачен выкуп, неизвестно.

Пираты в Гвинейском заливе напали на контейнеровоз MSC Mandy 2 января, на борту судна были 26 человек - двое граждан Грузии, четверо украинцев и 20 россиян, шестерых из которых и похитили.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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