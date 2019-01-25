Освенцим хранит память о жертвах нацизма

Лагерь смерти Освенцим

Лагерь смерти

Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...