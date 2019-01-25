Освенцим хранит память о жертвах нацизма

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден лагерь смерти Освенцим.
Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям. (28.11.2018)
В немецких школах растет число не только расистских, но и антисемитских оскорблений. Как этому противостоят учителя? (24.11.2018)
4 июля 1941 года нацисты и их местные пособники сожгли хоральную синагогу в Риге. Оценку событиям того времени и их осмыслению нашими современниками дает историк Екатерина Махотина. (04.07.2018)
В 80-ю годовщину еврейских погромов многие немцы задаются вопросом, как на это реагировали тогда их родственники. Феликс Штайнер описывает этот день в жизни своей семьи. (09.11.2018)
Путину следовало бы подумать о жертвах Холокоста, пересилить себя и принять участие в юбилейных торжествах по случаю освобождения Освенцима, уверен Йорг Ганценмюллер. (27.01.2015)
Демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема. Что конкретно запрещает закон, и в каких случаях делают исключения? (18.08.2018)
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма. (27.01.2016)
Мемориал ''Тростенец'' вскоре откроется недалеко от Минска - на том месте, где с 1941 по 1944 год располагался крупнейший на территории оккупированных районов СССР лагерь смерти. (09.05.2015)
Прошло 75 лет с тех пор, как гитлеровский вермахт и его союзники начали блокаду Ленинграда. Немецкий историк Йорг Ганценмюллер рассказывает о том, зачем она нужна была Гитлеру. (08.09.2016)