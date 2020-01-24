Освенцим: бывшие узники - об освобождении и прощении (видео)

Нацистский лагерь смерти Освенцим стал символом Холокоста. Здесь во время Второй мировой войны нацисты убили более миллиона узников, в основном евреев. Лишь немногим из узников удалось выжить. Репортаж DW.
Смотрите также:
На торжественной церемонии в честь освобождения Освенцима не звучали политические заявления, вечер полностью посвятили памяти жертв нацизма. Послушать живых свидетелей приехали представители 50 стран мира. (28.01.2020)
В канун 75-летия со дня освобождения Освенцима жительница Беларуси Александра Борисова поделилась с DW своими воспоминаниями о пережитом в концлагере, куда ее отправили ребенком. (25.01.2020)