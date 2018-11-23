 Осака опередила Екатеринбург и Баку в борьбе за право провести Expo-2025 | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2018

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Европа

Осака опередила Екатеринбург и Баку в борьбе за право провести Expo-2025

Всемирная выставка Expo-2025 пройдет в японской Осаке. Этот город уже проводил Expo в 1970 году под девизом "Конструирование будущего общества для наших жизней".

Осака

Японский город Осака завоевал право провести всемирную выставку Expo-2025. За кандидатуру этого города проголосовали большинство членов Международного бюро выставок в пятницу, 23 ноября, в Париже.

На проведение Expo претендовали также российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. Ранее в пятницу все кандидаты получили возможность представить окончательные презентации своих предложений.

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Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за право принимать Всемирную выставку в 2020 году. Арабский эмират обошел российский город в третьем раунде голосования. (27.11.2013)

Всемирные выставки Expo, которые длятся до полугода и стоят миллионы долларов, позволяют сфокусировать внимание мировой общественности на городе-организаторе и привлечь массы туристов.

Первый раунд голосования не позволил выявить явного победителя, во втором Осака набрала 92 голоса, а Екатеринбург - 61. Осака уже проводила Expo в 1970 году под девизом "Конструирование будущего общества для наших жизней".

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    Автор: Ксения Сафронова


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