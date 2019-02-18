Орловский облсуд оставил в силе приговор датчанину Кристенсену

Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор подданному Дании Деннису Оле Кристенсену, осужденному по делу о создании в Орле регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетелей Иеговы". Судебная коллегия оставила в силе приговор в части признания Кристенсена виновным и назначения ему наказания в виде лишения свободы на шесть лет, сообщила пресс-служба суда в четверг, 23 мая.

Одновременно в текст приговора был внесен ряд уточнений, указывается в заявлении на сайте суда. В частности, было указано, что Кристенсен является индивидуальным предпринимателем и имеет вид на жительство в РФ до марта 2022 года.

Кроме того, в описание преступного деяния внесена информация о согласовании действий орловского филиала "Свидетелей Иеговы" с вышестоящей организацией - Управленческим центром Свидетелей Иеговы в России, который был ликвидирован в 2017 году решением Верховного суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности, отмечается далее.

Дело Кристенсена

Деннис Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года по адресу, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии. В начале февраля Железнодорожный районный суд в Орле приговорил его к шести годам колонии общего режима по части первой статьи 282.2. Уголовного кодекса ("Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности").

Как утверждало следствие, датчанин был "фактическим руководителем" орловской общины, которую 14 июня 2016 года областной суд признал экстремистской и ликвидировал. По сведениям прокурора, Кристенсен распоряжался имуществом общины, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых адептов.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных. На начало февраля всего по статье 282.2. было возбуждено порядка 50 уголовных дел против "Свидетелей Иеговы" в разных регионах России.

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