 Органист-виртуоз играет в Берлине перед домом престарелых (фото) | Кадр дня | DW | 02.05.2020

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Кадр за кадром

Органист-виртуоз играет в Берлине перед домом престарелых (фото)

Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. На этой неделе он отправился в турне Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии.

Кэмерон Карпентер

Берлин • 39-летний Кэмерон Карпентер - американский органист и композитор, живущий в Берлине. Считается одним из лучших исполнителей в мире и славится своей виртуозной техникой.

Кэмерон Карпентер

Карпентер является единственным в мире музыкантом, владеющим личным концертным органом, которой он к тому же еще и сам сконструировал.

Кэмерон Карпентер

Во время турне орган перевозится на грузовике. Сейчас во время пандемии коронавируса, когда все запланированные концерты отменены, Кэмерон Карпентер решил превратить грузовик, так сказать, в передвижную сцену и на этой неделе отправился в турне по разным районам Берлина - играть Гольдберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха, чтобы таким образом поддержать жителей города. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау. Чтобы избежать большого скопления людей, места запланированных бесплатных концертов держатся в тайне.

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    Автор: Максим Нелюбин


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