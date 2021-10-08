Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

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Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
По данным ОЭСР, лишь США уже удалось вновь достичь докризисного уровня ВВП. При этом во втором квартале наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании и Италии.
130 стран договорились о введении во всем мире налога для технологических корпораций не менее 15 процентов. Политики расценивают это достижение как самое важное налоговое соглашение за десятки лет, а то и за целый век.
По итогам 2021 года мировая экономика вырастет на 5,8 процента, экономика Германии - на 3,3 процента, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.
Матиас Корман дольше всех руководил австралийским Минфином, а теперь станет генсеком ОЭСР. В голосовании он обошел экс-еврокомиссара из Швеции Сесилию Мальмстрем.
Вакцинация и масштабная финансовая поддержка улучшили перспективы мировой экономики. ОЭСР ждет рост глобального ВВП на 5,6 процента, экономики США - на 6,5 процента, а Германии - на 3 процента.
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития скорректировали прогноз развития мировой экономики в 2021 году. В 2020 году рост ожидается только в Китае
Пандемия коронавируса непропорционально сильно ударила по мигрантам и миграции в экономически развитых странах, сетуют эксперты ОЭСР. Подробности - у DW.
Более мягкая рецессия в Германии связана с относительно низким количеством заражений коронавирусом. Кроме того, ФРГ не настолько зависит от туризма, как Франция, Италия и Испания, отметили в ОЭСР.
Пандемию коронавируса организация назвала самым тяжелым кризисом со Второй мировой войны. Эксперты оценивают экономическую ситуацию в Германии пессимистичнее, чем правительство ФРГ.
Налоги и социальные отчисления в Германии в среднем составляют 39,3 процента - это больше, чем в других 36 странах Организации экономического сотрудничества и развития.
Премьер РФ распорядился восстановить связи России с Организацией экономического сотрудничества и развития, сообщило агентство Bloomberg. Речь может идти и о попытках возобновить процесс вступления в ОЭСР.
На Мюнхенской конференции по безопасности глава компании Марк Цукерберг выступит за реформу глобальной налоговой системы и рост нагрузки на интернет-концерны.
Российские школьники оказались на 31-м месте по чтению, на 30-м - по математике и 33-м - по естественным наукам в рейтинге PISA. Немцы в среднем заняли 20-е место.
По мнению Геннадия Онищенко, в России много пьют из-за слабого контроля за нелегальным спиртным и сомнительных инициатив властей. В рейтинге ОЭСР Россия заняла седьмое место среди самых пьющих стран.
Берлин выделял деньги на программы сотрудничества с Киевом, давал кредиты и направлял в Украину гуманитарную помощь после конфликта в Донбассе. По данным ОЭСР, по объему помощи Украине ФРГ уступает лишь ЕС и США.
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