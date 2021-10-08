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Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
The logo at the entrance of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) headquarters in Paris, France, Wednesday, June 7, 2017. (AP Photo/Francois Mori) |

ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран 30.08.2021

По данным ОЭСР, лишь США уже удалось вновь достичь докризисного уровня ВВП. При этом во втором квартале наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании и Италии.
EURO, Schweizer Franken und Dollar

О введении глобального цифрового налога договорились 130 стран 01.07.2021

130 стран договорились о введении во всем мире налога для технологических корпораций не менее 15 процентов. Политики расценивают это достижение как самое важное налоговое соглашение за десятки лет, а то и за целый век.
23.05.2020, Bremen, Bremerhaven: Ein Portalkran steht auf dem Gelaende vom Containerterminal im Norden der Stadt. Betreiber des Terminals ist die Eurogate GmbH, eine europaeische Containerterminal- und Logistik-Gruppe mit Hauptsitz in Bremen. Foto: Hauke-Christian Dittrich | Verwendung weltweit

ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики 31.05.2021

По итогам 2021 года мировая экономика вырастет на 5,8 процента, экономика Германии - на 3,3 процента, полагают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития.
epa05290239 Australian Minister for Finance, Senator Mathias Cormann speaks to journalists at a press conference at Parliament House at Parliament House in Canberra, Australia, 05 May 2016. The government delivered the Australian 2016-17 Federal Budget on 03 May. EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Новым генсеком ОЭСР назначен экс-министр финансов Австралии 15.03.2021

Матиас Корман дольше всех руководил австралийским Минфином, а теперь станет генсеком ОЭСР. В голосовании он обошел экс-еврокомиссара из Швеции Сесилию Мальмстрем.
Piles de monnaie en croissance © Frog 974 #34870028

ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики 09.03.2021

Вакцинация и масштабная финансовая поддержка улучшили перспективы мировой экономики. ОЭСР ждет рост глобального ВВП на 5,6 процента, экономики США - на 6,5 процента, а Германии - на 3 процента.
A participant stands at the OECD headquarters in Paris during the presentation of the Economic Outlook at the 2013 OECD Week on May 29, 2013. AFP PHOTO ERIC PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images)

ОЭСР прогнозирует замедленный рост мировой экономики в 2021 году 01.12.2020

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития скорректировали прогноз развития мировой экономики в 2021 году. В 2020 году рост ожидается только в Китае
Strassenszene Sonnenallee, Berlin-Neukölln. Bei Anwohnern, aber auch über Berlin hinaus, heisst die Strasse auch ?Arabische Straße?. Viele arabisch- syrische Migranten und Flüchtlinge haben sich hier etabliert in einer quasi Parallelwelt als Gemüsehändler, Frisör, Bäcker, mit Läden für arabische Brautmoden oder Reisebüro. Die Kehrseite: die Strasse, dass Kiez gilt auch als sozialer Brennpunkt und wird immer wieder mit arabischen Clans in Verbindung gebracht.Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Как пандемия повлияла на миграцию и мигрантов: неутешительный доклад ОЭСР 19.10.2020

Пандемия коронавируса непропорционально сильно ударила по мигрантам и миграции в экономически развитых странах, сетуют эксперты ОЭСР. Подробности - у DW.
04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten von 10, 20 und 50 Euro liegen sortiert auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

ОЭСР: Германия справляется с кризисом лучше других стран 16.09.2020

Более мягкая рецессия в Германии связана с относительно низким количеством заражений коронавирусом. Кроме того, ФРГ не настолько зависит от туризма, как Франция, Италия и Испания, отметили в ОЭСР.
Container Terminal im Rhein-Neckar-Hafen Mannheim, flächenmäßig größter Binnenhafen Deutschlands, Container Umschlag vom Fluss, Schiene und Straße, | Verwendung weltweit

ОЭСР ожидает падения мировой экономики на 7,6 процента 10.06.2020

Пандемию коронавируса организация назвала самым тяжелым кризисом со Второй мировой войны. Эксперты оценивают экономическую ситуацию в Германии пессимистичнее, чем правительство ФРГ.

March 31, 2020 Coronavirus covid 19 emergency Discussion about issuing Corona Bonds Euro banknotes. EU. Europe. European politics. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ОЭСР: В Германии налоговая нагрузка выше, чем в других развитых странах 01.05.2020

Налоги и социальные отчисления в Германии в среднем составляют 39,3 процента - это больше, чем в других 36 странах Организации экономического сотрудничества и развития.
21.1.2020*** New Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, top, arrives to lead a new cabinet meeting in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 21, 2020. Putin formed his new Cabinet Tuesday, replacing many of its members but keeping his foreign, defense and finance ministers in place. (Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP)

Мишустин поручил восстановить связи РФ с ОЭСР 03.03.2020

Премьер РФ распорядился восстановить связи России с Организацией экономического сотрудничества и развития, сообщило агентство Bloomberg. Речь может идти и о попытках возобновить процесс вступления в ОЭСР.
10.05.2019, Frankreich, Paris: ©Julien Mattia / Le Pictorium/MAXPPP - Julien Mattia / Le Pictorium - 10/05/2019 - France / Ile-de-France / Paris - Le President de la Republique Francaise, Emmanuel Macron recoit le PDG de Facebook, Mark Zukerberg au Palais de l'Elysee, le 10 Mai 2019. / 10/05/2019 - France / Ile-de-France (region) / Paris - The President of the French Republic, Emmanuel Macron receives Facebook CEO Mark Zukerberg at the Elysee Palace on May 10, 2019. Foto: Julien Mattia / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

Facebook готов платить больше налогов в разных странах 14.02.2020

На Мюнхенской конференции по безопасности глава компании Марк Цукерберг выступит за реформу глобальной налоговой системы и рост нагрузки на интернет-концерны.
08.10.2019, Worsino, Russland Julia im Englisch-Unterricht – durchschnittlich ist eine russische Lehrkraft ist über 50 Jahre alt.

Россия сдала позиции в образовательном рейтинге PISA 03.12.2019

Российские школьники оказались на 31-м месте по чтению, на 30-м - по математике и 33-м - по естественным наукам в рейтинге PISA. Немцы в среднем заняли 20-е место.
Colourbox Kategorien Essen & Trinken Getränke Alkoholische Getränke Bild: #3245330 0 0 Betrunkener mit einem Glas in der Hand isoliert auf weißem Hintergrund

Бывший главный санврач РФ назвал причины алкоголизма в России 11.11.2019

По мнению Геннадия Онищенко, в России много пьют из-за слабого контроля за нелегальным спиртным и сомнительных инициатив властей. В рейтинге ОЭСР Россия заняла седьмое место среди самых пьющих стран.

Die Flaggen von Deutschland und der Ukraine. Kiew, 22.03.2014. Kiew Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMichaelxGottschalkx the Flags from Germany and the Ukraine Kiev 22 03 2014 Kiev Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xMichaelxGottschalkx

Германия оказала Украине помощь почти на 1,4 млрд евро 26.09.2019

Берлин выделял деньги на программы сотрудничества с Киевом, давал кредиты и направлял в Украину гуманитарную помощь после конфликта в Донбассе. По данным ОЭСР, по объему помощи Украине ФРГ уступает лишь ЕС и США.
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