Организаторы Франкфуртского автосалона ищут новую концепцию

Руководство крупнейшей в мире автомобильной ярмарки хочет изменить стратегию проведения мероприятия в связи со снижением числа посетителей и участников. "В настоящее время мы работаем над концепцией на период с 2021 года", - заявил в пятницу, 20 сентября, председатель Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес (Bernhard Mattes) на Франкфуртском международном автосалоне (IAA).

По его словам, продолжаются переговоры с руководством Франкфуртского выставочного центра, однако решение о месте проведения будущих автосалонов еще не принято. В частности, обсуждается новая концепция, предполагающая меняющиеся площадки.

Отток посетителей, экспонентов и активные выступления экологов

Одна из главных проблем автосалона - существенный отток публики. До закрытия нынешней выставки объединение VDA, являющееся ее организатором, ожидает "больше полмиллиона посетителей". На прошлом Франкфуртском автосалоне в 2017 году побывали 810 тысяч человек. 22 процента посетивших нынешнюю ярмарку приехали из-за границы.

В VDA ожидали спада посещаемости и связывают его с сокращением числа участников автосалона. В частности, по словам Маттеса, в этом году отсутствуют важные производители из Японии, США, Франции и Италии. Число экспонентов снизилось на 20 процентов до 800, уменьшилась и площадь выставки. Так, на нынешнем автосалоне либо полностью отсутствуют, либо не имеют собственных выставочных площадок концерны Toyota, Renault и Fiat Chrysler. Немецкие BMW и Daimler сократили свои выставочные площади.

Кроме того, IAA как никогда прежде активно используется защитниками климата и экологами в качестве площадки для критики автомобильной индустрии. "Атаки, осуществляемые в последние недели в отношении автомобилей и в особенности кроссоверов, являются признаком накалившихся дискуссий", - отметил Маттес. При этом, по его словам, для автомобильной промышленности важны обе цели - защита климата и индивидуальная мобильность.

Автосалон проходит на фоне массовых протестов экологических активистов

Франкфуртский международный автосалон проходит с 12 по 22 сентября. На его открытии 12 сентября выступила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), призвавшая автоконцерны сконцентрироваться на производстве "более эффективных, экологичных автомобилей".

Автосалон проходит на фоне массовых протестов против негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. В частности, 14 сентября, в день открытия выставки для массовой публики во Франкфурте прошла демонстрация с участием 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов. Экологические и правозащитные организации, в частности, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands, призвали выступить против "лживых автоконцернов, прославляющих свои новые кроссоверы", и правительства ФРГ, которое "аплодирует вместо того, чтобы сделать выводы из климатического кризиса и дизельного скандала".

15 сентября сотни демонстрантов блокировали главный вход в выставочный центр, где проходит IAA. Движение Sand im Getriebe (дословно "Песок в коробке передач"), которое призвало к участию к акции, объявило о "мирной блокаде" в знак протеста против "разрушительной транспортной системы, которую до сих пор олицетворяет собой крупнейший в мире автосалон". Активисты считают, что автопромышленность и политики принимают недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта.

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