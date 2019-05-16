 Организаторы ″Евровидения″ отстранили белорусское жюри | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.05.2019

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Беларусь

Организаторы "Евровидения" отстранили белорусское жюри

Европейский вещательный союз заявил о нарушении белорусским жюри правил проведения "Евровидения".

Представительница Беларуси Zena

Представительница Беларуси Zena

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" (ESC) отстранили от голосования в финале жюри из Беларуси в связи с разглашением информации о голосовании в первом полуфинале.

"Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам "Евровидения". Чтобы соответствовать правилам голосования на ESC, Европейский вещательный союз принял меры и снял белорусское жюри с финала", - говорится в заявлении, распространенном в субботу, 18 мая, за несколько часов до начала мероприятия.

По результатам зрительского голосования будет принято решение, каким исполнителям будут отданы голоса из Беларуси, отмечается далее.

Интервью председателя белорусского жюри

После первого полуфинала 14 мая председатель белорусского жюри Валерий Пригун дал интервью местному порталу Tut.by, в котором рассказал о голосовании. "Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах", - заявил он.

Контекст

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве стали известны победители первого полуфинала. Он прошел под девизом "Если нет притяжения, поможет БДСМ". Парение в космосе затмило только шоу "от 16". (15.05.2019)

На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве Сергей Лазарев дал интервью DW. Речь в нем шла не только о желании победить на конкурсе, но и о том, по каким вопросам он сохраняет свою позицию. (14.05.2019)

Редакция издания позже принесла извинения поклонникам "Евровидения". "К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса. В противном случае данный материал никогда бы не появился у нас на портале", - говорится в заявлении Tut.by.

"Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве после победы на прошлогоднем конкурсе представительницы Израиля Неты Барзилай. Россию во второй раз представляет Сергей Лазарев, Германию - дуэт Sisters. От Беларуси выступает самая юная участница, 16-летняя Zena, Украина в этом году отказалась направлять участника на конкурс после скандала с исполнительницей Maruv.

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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На церемонии открытия корреспондент DW поговорил с некоторыми участниками. (13.05.2019)  

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