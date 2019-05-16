Организаторы "Евровидения" отстранили белорусское жюри

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" (ESC) отстранили от голосования в финале жюри из Беларуси в связи с разглашением информации о голосовании в первом полуфинале.

"Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам "Евровидения". Чтобы соответствовать правилам голосования на ESC, Европейский вещательный союз принял меры и снял белорусское жюри с финала", - говорится в заявлении, распространенном в субботу, 18 мая, за несколько часов до начала мероприятия.

По результатам зрительского голосования будет принято решение, каким исполнителям будут отданы голоса из Беларуси, отмечается далее.

Интервью председателя белорусского жюри

После первого полуфинала 14 мая председатель белорусского жюри Валерий Пригун дал интервью местному порталу Tut.by, в котором рассказал о голосовании. "Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах", - заявил он.

Редакция издания позже принесла извинения поклонникам "Евровидения". "К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса. В противном случае данный материал никогда бы не появился у нас на портале", - говорится в заявлении Tut.by.

"Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве после победы на прошлогоднем конкурсе представительницы Израиля Неты Барзилай. Россию во второй раз представляет Сергей Лазарев, Германию - дуэт Sisters. От Беларуси выступает самая юная участница, 16-летняя Zena, Украина в этом году отказалась направлять участника на конкурс после скандала с исполнительницей Maruv.

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