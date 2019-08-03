Организаторы акции 17 августа оспаривают отказ мэрии ее согласовать

Организаторы намеченного на 17 августа шествия в поддержку независимых кандидатов на выборы Мосгордумыво вторник, 13 августа, направили в мэрию свои возражения в связи с нежеланием властей согласовать данную акцию.

По словам главы муниципального округа Якиманка Андрея Морева, отказ мэрии не является правомерным. "Мы считаем, что наша заявка не нарушает 4-ю часть статьи 5 федерального закона 54-ФЗ (о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании)", - заявил Морев.

Шествие по маршруту марша Немцова

Ранее стало известно, что московская мэрия отказала организаторам в проведении 17 августа шествия по Бульварному кольцу по причине нарушения сроков подачи заявки на его проведение. Однако муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар, находящиеся в числе заявителей, настаивают, что депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия, а, следовательно, сроки, предусмотренные законодательством, были соблюдены.

В то же время журналист и депутат Совета депутатов района Хамовники Илья Азар в сообщении на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на то, что этим летом мэрия "без всяких проволочек" уже согласовывала поданную за пять дней заявку. Имеется в виду митинг 17 июля, который оппозиционные политики не стали проводить из-за мероприятия 20 июля.

По словам Азара, он и его единомышленники также уведомили мэрию во вторник о планах организовать несколько массовых пикетов 17 августа вдоль маршрута заявленного шествия, которое должно будет начаться у Страстного бульвара и закончиться у проспекта Сахарова и, таким образом, повторить маршрут марша Немцова. "Дабы не повторился вариант 3 августа, теперь, если кто-то сможет сделать это "легально", приняв там участие сразу в нескольких скромных и уютных пикетиках", - написал Азар в Facebook.

Заявки на шествие и митинг 24 августа

В то же время незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков сообщил на своей странице в Twitter, что член его команды Эльвира Вихарева, председатель московского отделения "Партии перемен" Александр Соловьев и член "Открытой России" Татьяна Усманова подали во вторник две заявки на шествие и митинг 24 августа. "Первый вариант - площадь Победы. Второй вариант - проспект Сахарова. Там заявка на шествие или митинг", - уточняет Гудков.

Как сообщает Татьяна Усманова на своей странице в Facebook, главными требованиями на данных акциях должны стать освобождение политзаключенных и проведение честных выборов в Мосгордуму.

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