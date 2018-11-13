Организаторов драки на Хованском кладбище приговорили к колонии

Московский городской суд в среду, 14 ноября, определил меру наказания двум организаторам массовой драки на столичном Хованском кладбище, произошедшей весной 2016 года. Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания N3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы "Ритуал" Александр Чабуев приговорен к 11 годам колонии строгого по совокупности вменяемых ему преступлений.

Другому организатору драки - соучредителю спортивной организации "Здоровая нация" Александру Бочарникову - назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. В постановлении Мосгорсуда указывается, что Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки, чтобы с помощью членов "Здоровой нации" силой вытеснить с территории Хованского кладбища трудовых мигрантов из Таджикистана, сообщает "Интерфакс".

Из показаний свидетелей следует, что администрация кладбища требовала от мигрантов от 50 до 90 процентов вольнонаемных заработков. Спортклуб "Здоровая нация" в СМИ называют молодежным крылом Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Побоище с перестрелкой

В ходе расследования дела один из участников драки - Сергей Ульихин - признал вину в полном объеме и дал показания против других фигурантов, еще один - Владимир Колесников - признал вину частично. В отношении остальных участников побоища, объявленных в международный розыск, уголовные дела были выделены в отдельное производство.

Массовая драка с перестрелкой произошла у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года. По официальным данным, в драке участвовали около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона. В результате побоища погибли три участника драки, более 30 человек были ранены. Пострадали также посетители кладбища: избили пожилую пару, которая пришла навестить могилу сына. У них пытались забрать машину, чтобы сбежать.

В декабре 2017 года Щербинский суд Москвы приговорил пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии за участие в драке. Все они в августе вышли на свободу после того, как Мосгорсуд зачел им время пребывания под стражей из расчета - один день за 1,5 в колонии общего режима.

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