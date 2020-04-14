Оранжевые рассветы на севере Германии (фото)

Брюзевиц • На севере Германии в эти дни весьма прохладно. А ночью местами были заморозки. Но природа прекрасна при любых температурах. Вот такие оранжевые рассветы можно наблюдать в эти дни возле деревни Брюзевиц, что в земле Мекленбург - Передняя Померания.

Близ деревни Бпюзевиц

А этот восход сфотографирован на берегу озера Шверинерзе.

На берегу озера Шверинерзе

Город Шверин - административный центр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Расположен внутри целой системы озер, самое крупное из которых - Шверинерзе.

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