Оранжевые рассветы на севере Германии (фото)

Брюзевиц • На севере Германии в эти дни весьма прохладно. А ночью местами были заморозки. Но природа прекрасна при любых температурах. Вот такие оранжевые рассветы можно наблюдать в эти дни возле деревни Брюзевиц, что в земле Мекленбург - Передняя Померания.
Близ деревни Бпюзевиц
А этот восход сфотографирован на берегу озера Шверинерзе.
На берегу озера Шверинерзе
Город Шверин - административный центр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Расположен внутри целой системы озер, самое крупное из которых - Шверинерзе.
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Автор: Максим Нелюбин