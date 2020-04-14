 Оранжевые рассветы на севере Германии (фото) | Кадр дня | DW | 15.04.2020

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Кадр за кадром

Оранжевые рассветы на севере Германии (фото)

Коронавирус изменил нашу жизнь и наши планы на отпуск. Но солнечная весна многих в Германии примирила с необходимостью проводить каникулы дома, а не в дальних краях.

Ветряки на севере Германии

Брюзевиц • На севере Германии в эти дни весьма прохладно. А ночью местами были заморозки. Но природа прекрасна при любых температурах. Вот такие оранжевые рассветы можно наблюдать в эти дни возле деревни Брюзевиц, что в земле Мекленбург - Передняя Померания.

Близ деревни Бпюзевиц. Мекленбург - Передняя Померания

Близ деревни Бпюзевиц

А этот восход сфотографирован на берегу озера Шверинерзе.

На берегу озера Шверинерзе

На берегу озера Шверинерзе

Город Шверин - административный центр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Расположен внутри целой системы озер, самое крупное из которых - Шверинерзе.

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    Автор: Максим Нелюбин


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