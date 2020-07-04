Опубликован индекс запрета пыток для 8 постсоветских стран

Правозащитные некоммерческие организации из стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в пятницу, 3 июля, представили результаты первого замера Индекса запрета пыток. В подборку вошли 8 государств - Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

Успешнее всего с пытками борются в Молдавии (121,26 балла) и Украине (107,83 балла), следует из обнародованных данных. Беларусь заняла в рейтинге последнее место (минус 94,2 балла), отрицательные результаты получили также Казахстан (минус 3,04 балла) и Таджикистан (минус 10,79 балла).

Положение дел в России

Россия набрала 0,81 балла и расположилась между Киргизией и Казахстаном. Правозащитники отмечают, что в уголовном законодательстве РФ отсутствует прямой запрет на пытки, а следователи, изучающие сообщения о пытках и жестоком обращении, зависят "от оперативного сопровождения" сотрудников МВД и ФСБ. Россия ратифицировала профильные конвенции, однако не подписала и не ратифицировала факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, отмечается в профиле страны. Кроме того, руководство по эффективному расследованию и документированию пыток (известное как Стамбульский протокол) не встроено в национальное законодательство.

В индекс входит, среди прочего, оценка государственных механизмов реагирования на пытки и судебного контроля, норм в национальном законодательстве, запрещающих пытки, а также оценка степени принятия государством международных обязательств в области запрета пыток. Создатели индекса намерены рассчитывать его ежегодно и тем самым привлекать внимание к проблеме пыток в регионе ОБСЕ, отметила директор правозащитного фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

