 Опубликован индекс запрета пыток для 8 постсоветских стран | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2020

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Европа

Опубликован индекс запрета пыток для 8 постсоветских стран

Успешнее всего пыткам противодействуют в Молдавии и Украине, выяснили создатели Индекса запрета пыток. В России правозащитники не нашли прямого запрета на пытки в уголовном законодательстве.

Решетки и силуэт человека в дверном проеме

Правозащитные некоммерческие организации из стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в пятницу, 3 июля, представили результаты первого замера Индекса запрета пыток. В подборку вошли 8 государств - Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

Успешнее всего с пытками борются в Молдавии (121,26 балла) и Украине (107,83 балла), следует из обнародованных данных. Беларусь заняла в рейтинге последнее место (минус 94,2 балла), отрицательные результаты получили также Казахстан (минус 3,04 балла) и Таджикистан (минус 10,79 балла).

Положение дел в России

Россия набрала 0,81 балла и расположилась между Киргизией и Казахстаном. Правозащитники отмечают, что в уголовном законодательстве РФ отсутствует прямой запрет на пытки, а следователи, изучающие сообщения о пытках и жестоком обращении, зависят "от оперативного сопровождения" сотрудников МВД и ФСБ. Россия ратифицировала профильные конвенции, однако не подписала и не ратифицировала факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, отмечается в профиле страны. Кроме того, руководство по эффективному расследованию и документированию пыток (известное как Стамбульский протокол) не встроено в национальное законодательство.

В индекс входит, среди прочего, оценка государственных механизмов реагирования на пытки и судебного контроля, норм в национальном законодательстве, запрещающих пытки, а также оценка степени принятия государством международных обязательств в области запрета пыток. Создатели индекса намерены рассчитывать его ежегодно и тем самым привлекать внимание к проблеме пыток в регионе ОБСЕ, отметила директор правозащитного фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

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