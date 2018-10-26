Опубликовано завещание Олега Сенцова

Телеканал "Громадское" в пятницу, 26 октября, опубликовал завещание украинского режиссера Олега Сенцова, его журналистам передала сестра Сенцова - Наталья Каплан.

Сенцов завещает права на экранизацию фильмов по его сценариям "Носорог", "Кай", а также написанные им в заключении "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" его соратнице Евгении Врадий, говорится в документе от 7 сентября. "В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - сказано в завещании режиссера. Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров он назначает своих детей Алину и Владислава Сенцовых.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Премия и резолюция от Европарламента Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Жюри Венецианского фестиваля В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Акты поддержки от мэра Парижа В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Призыв ОБСЕ к Лаврову В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018 Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Проект при участии Джонни Деппа В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова "Олег, живи!" Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Французские деятели искусства В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Эстафетная голодовка в Париже Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Лауреаты Пулитцера и Букера Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак. Автор: Илья Коваль



"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Павел Гриб 20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Олег Сенцов Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Кольченко 27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Алексей Чирний Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Сергей Литвинов 34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Николай Карпюк 53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Станислав Клых Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Владимир Балух Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Роман Сущенко Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Костенко После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская

