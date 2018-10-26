 Опубликовано завещание Олега Сенцова | Новости из Германии об Украине | DW | 26.10.2018

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Украина

Опубликовано завещание Олега Сенцова

Сенцов завещал права на экранизацию фильмов по его сценариям Евгении Врадий. Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров он назначает своих детей Алину и Владислава.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Телеканал "Громадское" в пятницу, 26 октября, опубликовал завещание украинского режиссера Олега Сенцова, его журналистам передала сестра Сенцова - Наталья Каплан.

Контекст

25 октября Европарламент назвал лауреата премии Сахарова. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов был одним из трех номинантов. Евродепутат Эдуард Кукан объяснил DW, почему премию дали Сенцову. (24.10.2018)

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

К обострившемуся в процессе голодовки заболеванию сердца добавились проблемы с почками и печенью. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. (09.08.2018)

Сенцов завещает права на экранизацию фильмов по его сценариям "Носорог", "Кай", а также написанные им в заключении "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" его соратнице Евгении Врадий, говорится в документе от 7 сентября. "В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", - сказано в завещании режиссера. Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров он назначает своих детей Алину и Владислава Сенцовых.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

 

Смотрите также:

  • Зал заседаний Европарламента

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Премия и резолюция от Европарламента

    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Акты поддержки от мэра Парижа

    В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Призыв ОБСЕ к Лаврову

    В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Олегу Сенцову присудили премию имени Сахарова

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

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Как всемирно известные деятели культуры выступают в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. (25.10.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт "Громадское"

Аудио- и видеофайлы по теме

Олегу Сенцову присудили премию имени Сахарова  

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Европа и США возмущены приговором Сенцову  

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Ukraine Kiew Demonstration für Regisseur Oleg Senzow

Депутаты бундестага: ФРГ должна активнее помогать освобождению Сенцова 13.06.2018

Депутаты бундестага считают, что Германия должна активнее содействовать освобождению Олега Сенцова. Они допускают, что канцлер Меркель неслучайно не делает публичных заявлений на этот счет.

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