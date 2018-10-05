 Оптический телеграф - служба коротких сообщений XIX века | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.03.2020

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По Германии

Оптический телеграф - служба коротких сообщений XIX века

Помните описание оптического телеграфа в романе "Граф Монте-Кристо"? Подобные линии существовали не только во Франции, но и в Германии. Кое-где даже сохранились такие станции.

В Кобленце телеграфную мачту разместили на бывшем дворце курфюрста (Kurfürstliches Schloss)

В Кобленце телеграфную мачту разместили на бывшем дворце курфюрста (Kurfürstliches Schloss)

Их век был недолог, но двести лет назад оптические телеграфы на короткое время стали вполне привычной деталью некоторых европейских ландшафтов. Еще до начала эпохи технического прогресса по этим линиям можно было достаточно быстро и оперативно передавать сообщения беспроводным способом за сотни километров. В Германии таких станций сохранилось совсем немного. Например, этот белый домик с мачтой на крыше находится на тихой улочке в одном из пригородов Кельна - почти на самой границе с Леверкузеном.

Станция номер 50 в районе Кельн-Флитард (Köln-Flittard). Ныне - частный жилой дом. На заднем плане - одна из труб химического парка в Леверкузене

Станция номер 50 в районе Кельн-Флитард (Köln-Flittard). Ныне - частный жилой дом. На заднем плане - одна из труб химического парка в Леверкузене

Оптические телеграфы. Может быть, немцы вообще перескочили бы этот этап коммуникационной истории, если бы не Венский конгресс, в 1815 году, после наполеоновских войн, перекроивший карту Европы. В результате Прусское королевство со столицей в Берлине стало вторым по площади немецким государством. Оно пополнилось удаленной от нее на сотни прусских миль новой Рейнской провинцией (Rheinprovinz, Rheinpreußen). Начиналась она около города Бингена на Среднем Рейне и простирались вдоль реки до города Клеве, то есть почти до голландской границы.

Административным центром провинции был выбран Кобленц - стратегически важный город с большой гарнизонной крепостью на месте слияния Рейна и Мозеля. Существенную часть новой Рейнской Пруссии составили территории бывшего Кельнского курфюршества (Kurköln) - духовного княжества в составе Священной Римской империи германской нации (962-1806), ликвидированного в ходе секуляризации при Наполеоне.

Прусские солдаты и рейнский карнавал

Особых восторгов своенравные жители рейнских земель по поводу новых прусских порядков не испытывали, не говоря уже о религиозных вопросах. Прусские монархи были протестантами, а в этой части Германии большинство населения составляли католики весьма строгих взглядов и убеждений. Потенциала для конфликтов было предостаточно, не говоря уже о неспокойных политических временах, кульминационными моментами которых стали восстания, вспыхнувшие в 1848-1849 годах в разных частях Европы.

В Рейнской провинции пришлых пруссаков терпели, но не больше. Не случайно именно на этот период приходится зарождение многих нынешних традиций рейнского карнавала. Современные потешные гвардии в стилизованных военных униформах и заряженные цветами деревянные ружья были народной шутовской пародией на прусскую муштру.

Все эти обстоятельства заставили прусские власти в Берлине задуматься о более быстрых видах связи с чиновниками и военными командирами в далеком Кобленце, чем это позволяли обычные курьерские службы. Единственной альтернативой этому традиционному способу доставки сообщений в те времена были оптические телеграфы, уже несколько десятилетий успешно действовавшие во Франции и других европейских странах.

Прусский оптический телеграф Берлин - Кобленц. Карта с границами королевств Пруссия и Ганновер, а также герцогства Брауншвейг

Прусский оптический телеграф Берлин - Кобленц. Карта с границами королевств Пруссия и Ганновер, а также герцогства Брауншвейг

Пятьсот километров за полчаса

Стационарные посты обычно располагались на расстоянии от 8 до 15 километров друг от друга - в зависимости от рельефа местности. При идеальных условиях видимости на передачу одной короткой депеши из нескольких лаконичных фраз, например, по линии протяженностью в 500 километров уходило где-то полчаса, но контрольный сигнал для сверки и синхронизации времени пробегал по этой же самой цепочке и возвращался назад за какие-то две минуты, что уже впечатляет.

Механические системы функционировали только в светлое время суток, а в качестве естественных помех выступали туман, дождь, снегопады. В случае плохой погоды или технических неполадок депеши отправляли до следующей станции с верховым. Для этого при некоторых телеграфных станциях имелись свои собственные конюшни.

Первая станция в Берлине на городской обсерватории

Первая станция в Берлине на городской обсерватории

В Европе первый дальний оптический телеграф появился в 1778 году. Он связал Парижскую и Гринвичскую обсерватории. В данном случае речь шла о гелиографе, то есть системе, использовавшей огни. В России первую такую линию обустроили в 1824 году между Петербургом и Шлиссельбургом, а первые российские разработки в этой области связаны с Иваном Кулибиным и датируются 1794 годом.

Наиболее широкое распространение оптические телеграфы получили во Франции - крупном центристском государстве, нуждавшемся в таких средствах правительственной и военной связи, особенно при Наполеоне. Историки полагают, что в ряде случаев они играли решающую роль в процессе принятия стратегических решений и способствовали громким победам.

Оптический телеграф и всемирная литература

Во Франции этих линий было так много, что они успели оставить следы не только на местности, но и в мировой литературе. Например, в романе Александра Дюма, описавшего их устами графа Монте-Кристо:

Один из телеграфистов наблюдает за соседней станцией, другой по его командам меняет положение сигнальных планок. Рисунок 1849 года

Один из телеграфистов наблюдает за соседней станцией, другой по его командам меняет положение сигнальных планок. Рисунок 1849 года

"Мне иногда приходилось, в яркий день, видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки, похожие на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением", - признался Монте-Кристо в доме одного из своих кровных врагов - банкира Данглара. Уже в следующей главе Монте-Кристо, подкупив служащего одной из станций под Парижем, передал по линии ложное сообщение, которое дорого обошлось Данглару, а пока же граф продолжал делиться своими наблюдениями:

"В одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год тысячу двести франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляка, а такое же насекомое с белым брюшком и черными лапами, своего корреспондента, находящегося за четыре или пять лье от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой"…

Проложить и запустить линию оптического телеграфа между Берлином и Кобленцем прусским инженерам-строителям приказали в 1832 году. Соответствующее решение кабинета министров было принято в июле. Первый отрезок от Берлина до Магдебурга, состоявший из четырнадцати станций, ввели в эксплуатацию уже через четыре месяца - в ноябре.

Дело государственной важности

Денег не жалели. На строительство, оснащение и обучение персонала были отпущены огромные средства. Ответственных за проект наделили особыми административными полномочиями для поиска и покупки необходимых земельных участков или заключения арендных договоров. Некоторые телеграфные посты разместили в уже существовавших зданиях. Например, в Кельне мачту установили на гарнизонном храме - романской церкви Святого Пантелеймона. Самую первую станцию в Берлине вообще обустроили на крыше тогдашней городской обсерватории, а конечную в Кобленце - на бывшем дворце курфюрста.

Станция номер 53 линии Берлин-Кобленц располагалась на Телеграфной горе около нынешнего аэропорта Кельн/Бонн. Сегодня в здании работает ресторан

Станция номер 53 линии Берлин-Кобленц располагалась на Телеграфной горе около нынешнего аэропорта Кельн/Бонн. Сегодня в здании работает ресторан

Остальные станции возводили по типовым проектам на холмах и пригорках, среди безлесных равнин и крестьянских полей. Помимо специально оборудованного наблюдательного помещения в здании располагались квартиры для старшего и младшего телеграфистов. Все было продумано с прусской точностью и дотошностью - на основе зарубежного опыта с немецкими дополнениями и исправлениями. За своими соседями-корреспондентами телеграфисты следили с помощью подзорных труб, кратность увеличения которых составляла от 40 до 60 раз. Уходу за этими оптическими приборами в служебных инструкциях было посвящено двенадцать параграфов.

Оптический транзит

Линия Берлин-Кобленц состояла из 61 станции. Общая протяженность достигала почти 550 километров. Частично она проходила по территории Ганноверского королевства и герцогства Брауншвейг - самостоятельных немецких государств, лежавших между Пруссией и прусской Рейнской провинцией. Переговоры с их властями об аренде участков для семи таких постов особых проблем не вызвали.

Прусский оптический телеграф (Preußischer optischer Telegraf) был и остался единственным государственным оптическим телеграфом, действовавшим на территории Германии. Помимо него в немецких землях работали еще две короткие частные линии: между Куксхафеном и Гамбургом, а также между Бремерхафеном и Бременом. Их использовали в коммерческих целях для передачи сведений о приближающихся торговых кораблях, перевозимых ими грузах, а также для сводок погоды.

Станция номер 53 на Телеграфной горе в районе Шпих (Spich) под Кельном. Сейчас здесь работает ресторан Forsthaus Telegraph. Сигнальная мачта не сохранилась

Станция номер 53 на Телеграфной горе в районе Шпих (Spich) под Кельном. Сейчас здесь работает ресторан Forsthaus Telegraph. Сигнальная мачта не сохранилась

Отправлять и принимать депеши, то есть шифровать и расшифровывать сообщения, могли только так называемые телеграфные экспедиционные бюро, находившиеся в Берлине и Кобленце. Телеграфисты остальных постов передавали по цепочке знаки, значения которых не понимали. Исключение составляли служебные команды и эксплуатационные сигналы - например, о начале и окончании перерывов. В 1836 году третью шифровальную экспедицию открыли в Кельне. Несколько первых лет телеграммы в этот крупный город шли через него транзитом до Кобленца, где их принимали, расшифровывали и доставляли на бумаге в Кельн обычным курьером.

Четыре в шестой степени

Каждая из шести планок на сигнальных мачтах могла фиксироваться из наблюдательного помещения с помощью тросовых тяг в четырех положениях, под углом 0, 45, 90 и 135 градусов. Это давало возможность использовать, в общей сложности, 4096 кодовых комбинаций - буквенно-цифровых сочетаний. Телеграф действовал в двух направлениях, поэтому станционные служащие умели различать их в зеркальном отражении. Эти навыки они получали на специальных практических занятиях.

Почтовая марка к 150-летию Прусского оптического телеграфа (1983). Станция 51 на церкви в Кельне

Почтовая марка к 150-летию Прусского оптического телеграфа (1833-1983). Станция 51 на церкви в Кельне

Работал телеграф только при хорошем дневном свете. Летом подходящие условия ограничивались шестью часами, зимой - всего тремя. За минуту телеграфисты принимали и передавали, в среднем, полторы комбинации. Время прохождения одного такого знака между Берлином и Кобленцем составляло от 7 до 14 минут. С учетом капризов погоды и других возможных помех пропускная способность сильно колебалась. Например, передача депеши из 210 слов могла занять 13 часов, а 30 слов в другой день преодолевали это же расстояние всего за полтора часа. За сутки по линии проходило не более шести телеграмм.

Тексты, поступавшие телеграфистам из министерств и ведомств, перед шифрованием подвергались особому редактированию: их радикально сокращали. Вычеркивали, например, стандартные витиеватые обращения, а также все, что не несло особой смысловой нагрузки. Тексты усыхали до своей основной сути примерно наполовину. После дешифровки перед вручением адресатам их снова украшали положенными в официальной переписке оборотами.

Немецкая семафорная азбука, которой раньше пользовались моряки, была разработана на основе сигналов оптического телеграфа

Немецкая семафорная азбука, которой раньше пользовались моряки, была разработана на основе сигналов оптического телеграфа

Бывшие станции оптического телеграфа

С изобретением электрических телеграфов дни оптических линий были сочтены. Процесс их вывода из эксплуатации проходил постепенно, но достаточно быстро. Последний отрезок прусской линии Берлин-Кобленц закрыли в 1852 году. Большинство станционных построек продали. Некоторые стали жилыми домами, другие использовались в хозяйственных целях, но до наших дней дошли лишь единицы. В одной из таких станций под Кельном сейчас работает ресторан. Другая была филиалом городского музея, но несколько лет назад перешла в частную собственность.

Поселившийся в старой телеграфной станции новый владелец бережно заботится об историческом памятнике. В некоторых других местах, где раньше находились такие станции, в частности, в Потсдаме, сейчас установлены макеты сигнальных мачт или оборудованы смотровые площадки для туристов. Ландшафты с этих точек до сих пор просматриваются очень хорошо, что, собственно, и было одним из условий при прокладке маршрута.

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  • ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

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  • Машинный зал ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    В Ахен и Кельн

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  • Один из рычагов на пульте управления

    Электрификация в стиле модерн

    Энергетический резерв

    Сегодня она используется в качестве резервной станции. Ее подключают к сети в периоды пиковых нагрузок. ГЭС в Хаймбахе способна снабжать энергией 7800 квартир и частных домов.

  • Турбины и контрольный пульт ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Функциональности и эстетика

    Станция была возведена в соответствии с духом времени и вкусами эпохи в стиле модерн по проекту архитектора Георга Френцена (Georg Frentzen). Большинство других его проектов было реализовано в Ахене, например, башня Бисмарка (Bismarckturm). В 1894-1890 годах Френцен разработал проект нового здания вокзала в Кельне, от которого сейчас сохранился лишь "Старый зал ожидания" (Alter Wartesaal).

  • Контрольный пульт ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Мрамор и красное дерево

    Приборный алтарь в машинном зале, а слово пульт в данном случае кажется слишком банальным, выполнен из мрамора и латуни. Лестница, перила и резные украшения изготовлены из красного дерева - махагони.

  • Центральное табло на пульте управления ГЭС в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Siemens & Halske

    Конечный результат работы ГЭС отображался на этом центральном табло. Оно и весь пульт управления, судя по надписи, были изготовлены фирмой Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Концерн Siemens был основан в 1847 году и сначала занимался, как видно из названия, производством оборудования для телеграфов.

  • Приборы на контрольном пульте

    Электрификация в стиле модерн

    Ветеран труда

    В машинном зале находилось восемь реактивных турбин конструкции Джеймса Френсиса. В 1975-м их заменили двумя более компактными. Сейчас ГЭС в Хаймбахе - действующая станция и музей под одной крышей.

  • Рубильник с контрольными лампочками

    Электрификация в стиле модерн

    Мрамор

    Латунные приборы расположены на мраморных панелях не ради красоты. Мрамор - естественный изолятор. Впрочем, старый пульт управления давно обесточен.

  • План станции в разрезе

    Электрификация в стиле модерн

    Турбины

    Две турбины 1905 года с генераторами фирмы Escher, Wyss & Cie из Цюриха оставили на старых местах для музея. Остальные после демонтажа разошлись по Германии в качестве экспонатов и технических памятников. Например, одна из них установлена на Мозеле около платины в местечке Фанкель (Fankel).

  • Окно машинного зала и озеро, на берегу которого расположена станция в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Музей

    Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник. Нынешний владелец концерн RWE проявляет о нем должную заботу. Раз в день станцию и работающий здесь небольшой музей RWE Industriemuseum можно посетить с групповой экскурсией.

  • Плакат начала прошлого века в музее станции и лампочка на пульте управления

    Электрификация в стиле модерн

    Электрификация

    Одну из комнат музея украшает старый рекламный плакат Берлинской электрической компании. В 1885 году в Берлине на улице Markgrafenstraße была открыта первая в Германии городская электростанция. Она снабжала электроэнергией жилые дома и здания в радиусе 800 метров.

  • Старая почтовая открытка с плотиной Урфтского водохранилища

    Электрификация в стиле модерн

    Водовод

    Вода поступает на ГЭС по трубопроводу, прорубленному в скале, из Урфтского водохранилища (Urfttalsperre). Оно расположено на сто метров выше Хаймбаха. Общая протяженность водовода - 2,7 километра.

  • Фотография 1945 года, сделанная американскими солдатами

    Электрификация в стиле модерн

    Рур

    Во время Второй мировой войны само здание станции не пострадало. Однако немецкие войска при отступлении взорвали водовод, чтобы вызвать наводнение на реке Рур (Rur) - правом притоке Мааса. Рур в Айфеле иногда путают с Руром (Ruhr) в Рурской области - правым притоком Рейна.

  • Детали центрального пульта

    Электрификация в стиле модерн

    Кубометры в секунду

    Для вращения восьми старых турбин каждую секунду поступало 16 кубических метров воды. Гидравлическое сопротивление регулировалось с помощью таких латунных вентилей. Две современные турбины потребляют 18 кубометров. Они тихо жужжат в дальнем углу зала под синими колпаками. Воздух в зале теплый, тяжелый, пахнет машинным маслом и металлом.

  • Коридор обслуживания шин

    Электрификация в стиле модерн

    Коридор обслуживания шин

    На втором этаже станции расположен узловой пункт, на который поступала энергия от генераторов перед выводом в линию электропередачи. Здесь находится так называемый коридор обслуживания шин.

  • Кабинет начальника ГЭС

    Электрификация в стиле модерн

    Служебные помещения

    Во время экскурсии по станции и музею посетители могут заглянуть в бывший кабинет начальника ГЭС с множеством интересных экспонатов. На его столе до сих пор лежит служебный план с расписанием смен за 19… какой-то год - бланк, заполненный простым карандашом.

  • Экспонаты музея

    Электрификация в стиле модерн

    Потребители энергии

    В музее, созданном при станции, собраны старые домашние приборы, работавшие когда-то от производившегося здесь электричества. Большинство экспонатов подарено или передано сюда жителями здешнего региона Айфель, а сам музей больше напоминает антикварный магазин или большой частный дом с приватной коллекцией.

  • Машинка Mercedes Elektra

    Электрификация в стиле модерн

    "Мерседес"

    В музее экспонаты можно трогать руками, если они не спрятаны за стекло, как, например, редкая пишущая машинка Mercedes Elektra модели 1921 года. К автомобильной компании их производитель прямого отношения не имел. Еще в 1906 году он купил у этой фирмы право использовать это название для пишущих машинок, делая ставку на известность марки и доверие к ней.

  • Шаровая стиральная машинка

    Электрификация в стиле модерн

    Непривычный дизайн

    На первый взгляд - глобус или модель первого искусственного спутника Земли? На самом деле - шаровая стиральная машинка. В конце 20-х годов прошлого века их выпускала фирма Elektrolux.

  • Контрольные лампочки

    Электрификация в стиле модерн

    Расписание работы

    Экскурсии по зданию ГЭС и музею начинаются в период с февраля по ноябрь - с понедельника по пятницу в 14:30, по субботам, воскресеньям и праздникам - в 14:00. В декабре и январе - по субботам и воскресеньям в 14:00. Вход бесплатный.

  • Фасад станции в Хаймбахе

    Электрификация в стиле модерн

    Адрес

    Wasserkraftwerk Heimbach. Kleestraße, 52396 Heimbach.

    Автор: Максим Нелюбин


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