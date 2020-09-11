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Документы о новом этапе интеграции подписали в Москве лидеры России, Беларуси и Казахстана. СМИ со ссылкой на опросы отмечают, что в полезность единого экономического пространства верят менее половины россиян.
Немецкие аналитики прокомментировали опросы IFAK, согласно которым в России рейтинг президента в некоторых сферах выше, чем премьер-министра, а на Украине крайне недовольны и Януковичем, и Азаровым.