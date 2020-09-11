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Опрос

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "опрос".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

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Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса 11.09.2020

Немцев традиционно считают паникерами. Есть даже такое понятие - German Angst. И не случайно в Германии каждый год проводятся опросы о страхах немцев. Чего они боятся сейчас?
08.09.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 8, 2019: A man voting in the 2019 Moscow City Duma election at Polling Station 173. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Лишь четверть россиян поддерживают поправки в конституцию 28.02.2020

Россияне не понимают суть предложенных поправок и необходимость их принятия, но видят в них стремление Путина сохранить свою власть - опрос "Левада-центра".
31.12.2018, Russland, Moskau: 5745997 31.12.2018 December 31, 2018. President of Russia Vladimir Putin during his 2019 New Year address to the nation on New Year’s eve. Mikhael Klimentyev / Sputnik Foto: Mikhael Klimentyev/Sputnik/dpa |

Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума 18.01.2019

Президенту России в настоящее время доверяют лишь 33,4 процента россиян. 70 процентов респондентов слышали за последний месяц критику в адрес властей, свидетельствуют опросы.
September 12, 2017 - Berlin, Germany - View down into the debating chamber of the Bundestag from the glass dome of the Reichstag building, seat of the German parliament and meeting place of the Bundestag, originally opened 1894 but refurbished by Norman Foster 1990-99, Berlin, Germany. The dome is open to the public and has panoramic views over the city. Access is by 2 steel spiralling ramps in double-helix form. The dome symbolises that the people of the reunified Germany are above the government. Picture by Manuel Cohen |

Опросы: Партиям правящей коалиции ФРГ грозят заметные потери 22.09.2017

Блок ХДС/ХСС и социал-демократы, по сравнению с прошлыми выборами, могут утратить несколько десятков мест в бундестаге. Фаворит в борьбе за третье место - АдГ.
Wahlplakate der Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Martin Schulz (SPD) links und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechts - Bundestagswahl 2017, aufgenommen am 29.08.2017 in Teichhütte. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Опрос: Социал-демократы показали худший результат с января 14.09.2017

В предвыборной гонке лидирует блок Меркель в составе ХДС/ХСС с результатом в 37 процентов голосов, показывают опросы. СДПГ сейчас набирает только 20 процентов.
06.06.2016++++++EU referendum. EMBARGOED TO 0001 MONDAY JUNE 6 Chancellor George Osborne (centre) in Belfast Harbour in Northern Ireland to meet members of the NI Stronger In campaign group who wish to remain in the EU, as Brexit would trigger a profound economic shock in Northern Ireland and result in an inevitable hardening of the Irish border, the Chancellor will warn on a visit to the region. Picture date: Sunday June 5, 2016. Osborne will point to a new Treasury analysis and suggest unemployment would rise by 14,000 in Northern Ireland over two years if the UK left the European Union, with 2,000 added to the youth unemployment figure. See PA story POLITICS EU Ulster. (c) picture-alliance/PA Wire/N. Carson Copyright: imago/Westend61

Опрос: Противники Brexit выходят вперед 19.06.2016

Первые опросы, проведенные после убийства Джоан Кокс, выявили лидерство сторонников ЕС. Однако не исключается, что смерть депутата от лейбористов не повлияла на мнение граждан.
Stalin, Stiefel der 1956 gestuerzten Statue, Budapest, Replik Stalin, Josef (eigentl. Jussif Wissarionowitsch Dschugaschwili), sowjet. Politiker. Gori 21.12.1879 - Moskau 5.3.1953. - Replik der Stiefel des gestuerzten Stalin-Denkmals in Budapest. - (Die Original-Statue, 1951, von Sandor Mikus (1905-1982) auf der Paradetribuene in der Dosza Gyoergy Utca, Budapest, wurde am 23.10.1956 zu Beginn des Ungarnaufstandes gestuerzt und ist nicht erhalten. Die zunaechst auf der Tribuene verbliebenen Stiefel wurden zum Symbol des Aufstandes). Memento Park (Szoborpark), Budapest, Ungarn.

Комментарий: Сталин, которого мы выбираем 19.01.2016

Опросы общественного мнения показывают: все больше россиян одобряют Сталина и его "мудрую политику". Как это объяснить и оценить? Писатель Виктор Ерофеев делает такую попытку.
NEW YORK, Sept. 25, 2015 (Xinhua) -- German chancellor Angela Merkel addresses the Sustainable Development Summit at United Nations headquarters in New York, Sept. 25, 2015. A momentous sustainable development agenda, which charts a new era of sustainable development until 2030, was adopted on Friday by 193 UN member states at the UN Sustainable Development Summit at the UN headquarters in New York. (Xinhua/Li Muzi) // eingestellt von se

Опросы: В Германии упала популярность Ангелы Меркель 27.09.2015

По результатам опросов в немецких СМИ канцлер ФРГ Ангела Меркель потеряла в популярности среди населения страны. Наиболее значимым отечественным политиком немцы считают главу МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreicht am Mittwoch (09.05.2012) das Internationale Symposium des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) in der Akademie der Künste in Berlin, im Hintergrund das Brandenburger Tor. Thema sind technologische und politische Strategien für eine klimaverträgliche Entwicklung. Foto: Matthias Balk dpa/lbn

Опрос: Немцы - самые популярные европейцы 01.06.2012

Вашингтонский Pew Research Center провел опросы в странах ЕС. Как и следовало ожидать: кризис заставил людей усомниться в успехе европейской интеграции. Но есть и сюрприз: немцы оказались самыми большими оптимистами.
From left, Presidents of Belarus Alexander Lukashenko, Russia Dmitry Medvedev and Kazakhstan Nursultan Nazarbayev shake hands after a signing ceremony during their meeting in Moscow's Kremlin on Friday, Nov. 18, 2011. Russia, Belarus and Kazakhstan have signed a decree to set up a joint body to oversee and regulate the economy and trade in the three former Soviet countries. (Foto:RIA Novosti, Dmitry Astakhov, Presidential Press Service/AP/dapd)

Лидеры России, Беларуси и Казахстана подписали договор о Евразийской экономической комиссии 18.11.2011

Документы о новом этапе интеграции подписали в Москве лидеры России, Беларуси и Казахстана. СМИ со ссылкой на опросы отмечают, что в полезность единого экономического пространства верят менее половины россиян.
Passanten laufen auf einem Gehweg nahe des Roten Platzes in Moskau, aufgenommen am 14.05.2008. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Report+++

Все опросы DW-Trend 22.05.2011

В этом досье вы найдете архив всех социологических опросов DW-Trend, проведенных в России и на Украине независимыми институтами IFAK и WPA по заказу Deutsche Welle.
Немецкие эксперты объяснили высокий рейтинг Медведева и убийственные показатели Януковича

Немецкие эксперты объяснили высокий рейтинг Медведева и "убийственные" показатели Януковича 27.01.2011

Немецкие аналитики прокомментировали опросы IFAK, согласно которым в России рейтинг президента в некоторых сферах выше, чем премьер-министра, а на Украине крайне недовольны и Януковичем, и Азаровым.
--- DW-Grafik: Peter Steinmetz

Опросы DW-Trend - 2010 год 18.01.2011

В досье вы найдете результаты социологических опросов DW-Trend, проведенных в сентябре и декабре 2010 года по заказу Deutsche Welle на территории России и Украины.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Пресса: Опросы по проблемам экстремизма требуют корректности 14.10.2010

Немецкая печать комментирует результаты исследования по проблемам правого экстремизма в Германии, проведенного по заказу Фонда имени Фридриха Эберта.
Was: Porträt der Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Timoschenko, auf ihrem Sitz im Ministerkabinett, Kiew. Gekleidet in ihre typische weiße Bluse, beißt sie nachdenklich einen Kugelschreiber in der Hand. Wann: im März 2009 Wo: Kiew Stichworte: Julia, Timoschenko, Ministerpräsidentin, Regierungskrise, Ukraine, Kiew, Kiev. Urgeberrechte: Das Bild wurde vom persönlichen Fotografen Timoschenkos, Olexander Prokopenko, aufgenommen, und kann, anhand seiner mündlichen Zustimmung und meiner Verantwortung, verwendet werden. Redakteur Zakhar Butyrskyi

Справка: Юлия Тимошенко 16.11.2009

Главу блока, названного ее именем, Юлию Тимошенко политологи считают одним из двух главных фаворитов в борьбе за пост президента Украины. Опросы показывают, что Тимошенко может получить голоса 20 процентов избирателей.
FILE - Berliners celebrate on top of the wall as East Germans (backs to camera) flood through the dismantled Berlin Wall into West Berlin at Potsdamer Platz, in this Nov. 12, 1989 file picture. Monday, Nov. 9, 2009 marks the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall. (AP Photo/Lionel Cironneau)

Опросы: 20 лет после падения Берлинской стены – не все рады изменениям 01.11.2009

Спустя два десятилетия после падения Берлинской стены не все немцы считают произошедшие перемены положительным явлением. Особенно велико недовольство на востоке страны.
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