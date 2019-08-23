Опрос: Треть россиян не верит во вмешательство Запада в протесты в Москве

Большинство россиян скептически относится к версии о вмешательстве Запада в протестное движение против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму. 32 процента россиян полагают, что данная версия - лишь попытка очернить оппозиционеров, и еще 26 процентов уверены о том, что даже если вмешательство и было, то оно вряд ли на что-то повлияло. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-центра", которые во вторник, 3 сентября, приводит газета "Ведомости" и агентство "Интерфакс".

Из опроса следует, что лишь 26 процентов респондентов поддерживают версию о вмешательстве Запада в протестное движение. 30 процентов полагают, что виноваты сами оппозиционеры, которые, по их мнению, не сумели правильно собрать подписи.

Сторонников и противников акций протеста примерно поровну

Опрос выявил примерно одинаковое число тех, кто положительно и отрицательно относится к акциям протеста в России (соответственно 23 и 25 процентов). Для 45 процентов респондентов протестные акции безразличны.

При этом 41 процент опрошенных считает, что правоохранительные органы необоснованно применили силу для задержания протестующих, а 32 процента называют действия ОМОНа адекватными.

Сколько россиян готовы участвовать в протестах

Проведенное "Левада-центром" исследование также показало, что об акциях протеста против недопуска оппозиционеров к выборам в Мосгордуму слышали две трети россиян. 27 процентов россиян готовы участвовать в митингах протеста против падения уровня жизни, а 20 процентов - в протестах с политическими требованиями. При этом 45 процентов опрошенных считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками.

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