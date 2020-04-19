Опрос: Россияне стали более терпимы к гомосексуалам, наркоманам и проституткам

Почти каждый пятый россиянин (18 процентов) считает, что гомосексуалов следовало бы "ликвидировать". Таковы опубликованные в понедельник, 20 апреля, результаты опроса "Социальная дистанция", проведенного социологами "Левада-центра". Чуть менее трети опрошенных (32%) считают, что гомосексуалов необходимо "изолировать от общества", такое же число респондентов полагают, что их нужно "предоставить самим себе".

Согласно приведенным в отчете "Леваца-центра" таблицам, отношение россиян к представителям сексуальных меньшинств улучшилось. К примеру, в 1989 году ликвидировать гомосексуалов считали нужным 35% респондентов, изолировать их от общества предлагали 28% и лишь почти каждый десятый участник опроса (9%) соглашались с тем, чтобы предоставить геев и лесбиянок самим себе.

Наибольшее неприятие - к террористам и педофилам

Опрос "Левада-центра" ставил целью проанализировать отношение россиян к тем, чье поведение "отклоняется от общепринятых норм". Он, в частности, показал, что наибольшую нетерпимость граждане России проявляют к террористам (80 процентов - ликвидировать, 17% - изолировать от общества), педофилам (75% и 22%, соответственно), убийцам (61% и 36%, соответственно), экстремистам (44% и 37%, соответственно) и членам религиозных сект (21% и 41%, соответственно).

С другой стороны, в сравнении с 1989 годом улучшилось отношение общества не только к гомосексуалам, но и к наркоманам (за их ликвидацию в 1989 году высказалось 31% респондентов, в 2020 – 15%), проституткам (30% и 9%, соответственно), к больными СПИД (14% и 2%, соответственно), бездомным (10% и 2%, соответственно) и алкоголикам (7% и 5%, соответственно).

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