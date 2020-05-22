 Опрос: Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов | Новости из Германии о Германии | DW | 12.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Опрос: Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов

ЕС следует предотвращать незаконное пересечение его границ и вместо этого забирать больше беженцев непосредственно из кризисных регионов, следует из опроса, проведенного институтом Infratest-Dimap.

Спасение мигрантов в Средиземном море

Спасение мигрантов в Средиземном море

Немцы желают фундаментального изменения системы предоставления убежища в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса института Infratest-Dimap, опубликованные в газете Welt am Sonntag в воскресенье, 12 июля.

Так, около 59 процентов участников опроса заявили, что выступают за предотвращение незаконного пересечения границ Евросоюза соискателями убежища. При этом респонденты указали, что были бы готовы поддержать решение забирать в ЕС большее число особенно нуждающихся в защите беженцев непосредственно из кризисных регионов.

Вопрос, который задавали участникам опроса, звучал так: "Следует ли в ходе реформирования системы предоставления убежища в Евросоюзе запретить незаконный въезд в ЕС искателей убежища, но при этом привозить в ЕС воздушным путем больше людей, нуждающихся в защите, непосредственно из кризисных регионов".

30 процентов опрошенных заявили, что подобное предложение "ведет в неправильном направлении". Еще 11 процентов респондентов не смогли определиться с ответом.

Смотрите также:

  • Центр первичного приема беженцев в немецком Трире

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Три месяца в центре первичного приема

    В центре первичного приема беженцев в Трире, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, могут одновременно находиться около 850 человек. Беженцы, прибывшие в ФРГ, вначале попадают именно в такие центры. Спустя три месяца их прикрепляют к какому-либо конкретному городу или округу, который затем будет заниматься судьбой беженца. При этом жилищные условия могут разительно отличаться.

  • Актовый зал в Хамме, переделанный в приют для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временное жилье в актовом зале

    Поскольку многие центры первичного приема беженцев сейчас переполнены, власти вынуждены использовать самые разные здания. В городе Хамм, земля Северный Рейн-Вестфалия, во временное жилье для беженцев переоборудовали большой зал, предназначенный для проведения крупных мероприятий. В зале площадью 2700 квадратных метров сегодня могут разместиться около 500 соискателей политического убежища.

  • Мобильные кровати в одной из школ города Ахен

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Ночевка в школе

    Все больше городов в Германии не справляются с массовым притоком беженцев. К примеру, город Ахен в середине июля должен был принять в течение короткого времени 300 беженцев. Единственной возможностью предоставить приют каждому из них стало размещение в одной из гимназий города.

  • Палаточный городок в Хальберштадте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Временные палаточные городки

    В последнее время в Германии возводится все больше палаточных городков. Центральный координационный пункт по приему беженцев в Хальберштадте, земля Саксония-Анхальт, также значительно расширил свои возможности, построив дополнительный палаточный лагерь. Летом такие временные жилища могут облегчить ситуацию, однако до наступления зимы беженцам необходимо найти новые места для размещения.

  • Палаточный лагерь в Дрездене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Словно в странах "третьего мира"

    Один из крупнейших палаточных лагерей беженцев находится в Дрездене. Пребывание в нем требует немалой выдержки: кругом длинные очереди, в которых надо стоять, чтобы, к примеру, воспользоваться туалетом. Сейчас в лагере около 1000 беженцев из 10 стран. В ближайшие дни ожидается новое пополнение, пока лагерь не будет заполнен полностью - в общей сложности здесь могут находиться 1100 человек.

  • Строительные вагончики, как жилье для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Жизнь в строительных вагончиках

    Чтобы обеспечить жильем беженцев, во многих регионах Германии активно начинают использовать строительные вагончики. В центре по приему беженцев в Трире такие временные жилища существуют уже с 2014 года. В общей сложности в них живут сейчас более тысячи беженцев.

  • Пожар в будущем общежитии для беженцев в Ремхингене

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Нападения на приюты для беженцев

    18 июля пожарные потушили горевший дом в округе Ремхинген, земля Баден-Вюртемберг, в котором должно было быть организованно общежитие для беженцев. Негативное отношение части местных жителей к ищущим убежища в Германии провоцирует рост насилия на почве ксенофобии. Сегодня практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на приюты для беженцев - в особенности на востоке и юге страны.

  • Зигмар Габриэль в лагере беженцев в Вольгасте

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Политика играет большую роль

    На фото - министр экономики и вице-канцлер Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разговаривающий с детьми в приюте для беженцев, где живут около 3000 человек, в портовом городе Вольгаст. Политик призывает федеральное правительство оказать помощь городам и коммунам, которые пока вынуждены за свой счет обеспечивать приют беженцем. Это не столько вопрос денег, сколько "вопрос приличия", уверен Габриэль.

  • Строительство нового центра для беженцев

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Строительство нового центра

    Чтобы предоставить беженцам достойные жилищные условия, многие коммуны строят новые здания - как, например, здесь, в Эккентале недалеко от баварского Нюрнберга. Новый комплекс зданий позволит разместить 60 человек. Первые беженцы смогут заехать сюда уже в январе 2016 года.

  • Платочный лагерь для беженцев в промзоне Мюнхена

    Где живут прибывающие в Германию беженцы

    Возникают новые времянки

    Однако пока строительство новых общежитий не закончено, необходимо организовать множество временных приютов для беженцев. Таких, как этот палаточный городок в промзоне Мюнхена. 170 волонтеров гуманитарных организаций и пожарных за ночь установили десятки палаток, где смогут расположиться 300 человек.

    Автор: Ивета Ондрускова, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:08

Беженцы вновь штурмуют границы Евросоюза

Аудио- и видеофайлы по теме

Как беженцы в Кале страдают из-за пандемии коронавируса  

ЕС на пороге нового миграционного кризиса?  

Также по теме

Deutschland Corona-Pandemie - Verfassungsgericht pocht auf Versammlungsfreiheit Symbolbild

В ФРГ суд разрешил проверять причины смены веры у соискателей убежища 22.05.2020

В ходе проверки оснований для получения убежища в Германии перешедшие в христианство соискатели должны отвечать на вопросы о роли веры в их жизни, постановил Федеральный конституционный суд.

Symbolbild: Familiennachzug

В Германии в 2019 году ожидают меньше беженцев 03.11.2019

До конца года в Германии будет подано не более 145 тысяч ходатайств о получении убежища, что меньше, чем в прошлом году, заявил глава BAMF.

Deutschland Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Приток мигрантов в Германию снижается третий год подряд 13.01.2019

Количество ходатайств о получении политического убежища в Германии в 2018 году снизилось, по сравнению с предыдущим годом, на 16,5 процентов.

Реклама

Самые читаемые

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом  

Финансовый скандал века в Германии: обманщики из Wirecard  

Морские лисицы возвращаются к немецким берегам (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно