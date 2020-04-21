 Опрос: в Германии снизился уровень поддержки карантинных мероприятий | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2020

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Германия

Опрос: в Германии снизился уровень поддержки карантинных мероприятий

Число жителей ФРГ, считающих ограничения "чрезмерными", медленно растет. Но две трети респондентов, опрошенных социологами Infratest dimap, поддерживают ограничение социальных контактов.

Скоро в Германии зайти в магазин без маски будет нельзя

Скоро в Германии зайти в магазин без маски будет нельзя

Большинство немцев (74 процента) согласны с мерами по ограничению социальных контактов, однако уровень такой поддержки в последнее время несколько снизился. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Как указывается в публикации, наиболее высокий уровень поддержки (87 процентов) был зафиксирован социологами в последнюю неделю марта.

Одновременно медленно растет число тех, кто считает ограничительные мероприятия "чрезмерными". Согласно актуальному опросу такой позиции сейчас придерживаются примерно пятая часть респондентов (18 процентов). Накануне Пасхи так считали 14% опрошенных, сразу же после праздника – около 17%.

Опасающихся последствий заражения коронавирусом стало меньше

В то же время постепенно снижается и число граждан ФРГ, всерьез опасающихся за свое здоровье. В конце марта таким мысли были у каждого четвертого респондента, в последнем исследовании об этом заявили около 19% опрошенных.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусом составило 148 046 человек. За последние сутки оно увеличилось на 2352. Всего выздоровело 103 300 человек, скончалось 5094 (на 215 больше, чем днем ранее). 

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  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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