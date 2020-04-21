Опрос: в Германии снизился уровень поддержки карантинных мероприятий

Большинство немцев (74 процента) согласны с мерами по ограничению социальных контактов, однако уровень такой поддержки в последнее время несколько снизился. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Как указывается в публикации, наиболее высокий уровень поддержки (87 процентов) был зафиксирован социологами в последнюю неделю марта.

Одновременно медленно растет число тех, кто считает ограничительные мероприятия "чрезмерными". Согласно актуальному опросу такой позиции сейчас придерживаются примерно пятая часть респондентов (18 процентов). Накануне Пасхи так считали 14% опрошенных, сразу же после праздника – около 17%.

Опасающихся последствий заражения коронавирусом стало меньше

В то же время постепенно снижается и число граждан ФРГ, всерьез опасающихся за свое здоровье. В конце марта таким мысли были у каждого четвертого респондента, в последнем исследовании об этом заявили около 19% опрошенных.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусом составило 148 046 человек. За последние сутки оно увеличилось на 2352. Всего выздоровело 103 300 человек, скончалось 5094 (на 215 больше, чем днем ранее).

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