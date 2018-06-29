 Опрос: Большинство немцев - против отставки тренера бундестим Йоахима Лёва | Новости из Германии о Германии | DW | 30.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Опрос: Большинство немцев - против отставки тренера бундестим Йоахима Лёва

Тренер сборной ФРГ Йоахим Лёв расстроен тем, что бундестим не преодолела барьер группового турнира на ЧМ. Согласно опросу Forsa, за отставку Лёва выступают 37 процентов немцев.

Йоахим Лёв на матче с Южной Кореей, 27 июня 2018 года

Йоахим Лёв на матче с Южной Кореей, 27 июня 2018 года

Несмотря на историческое поражение сборной Германии на чемпионате мира по футболу, большинство немцев не считают, что ее тренер Йоахим Лёв (Joachim Löw) должен уйти в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv, сообщает ntv в субботу, 30 июня.

Так, 48 процентов опрошенных заявили, что не хотели бы видеть в должности тренера бундестим другого человека, а 37 процентов, напротив, высказались за отставку Лёва. Еще 15 процентов респондентов не определились.

Контекст

Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны. (28.06.2018)

Успех немецкой сборной по футболу оказался лишь временным. Ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионата мира несет ее главный тренер Йоахим Лёв, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (28.06.2018)

Между тем среди опрошенных, которые, по их собственному признанию, интересуются футболом, за уход Лёва с поста тренера высказались 49 процентов, а против - 45 процентов. Нового человека во главе бундестим хотят видеть также 42 процента респондентов мужского пола и только треть опрошенных женщин.

Бундестим впервые не преодолела барьер группового турнира

27 июня в Казани сборная Германии практически потеряла титул чемпиона мира по футболу, уступив 0:2 соперникам из Южной Кореи в своем последнем матче в группе F мирового первенства, проходящего в России. Германия заняла в группе последнее место и впервые в своей истории не сумела преодолеть барьер группового турнира. 

Разговоры о будущем немецкого футбола начались сразу же после матча. Сам Лёв после нокаута в Казани попросил время на раздумья, заявив, что "обсуждать, как действовать дальше, нужно в спокойном состоянии". "Я должен взять на себя ответственность за это", - заявил Лёв на пресс-конференции после матча с Южной Кореей. На вопрос, рассматривает ли он возможность отставки, наставник немецкой сборной ответил, что говорить об этом еще рано, отметив, что "глубоко разочарован" поражением, которого он не ожидал. "Весь немецкий футбол, мы все проиграли. Не только одну игру, но много из того, чего мы достигли в последние годы", - признал Лёв.

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB), в частности его президент Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) и менеджер бундестим Оливер Бирхоф (Oliver Bierhoff) не намерены отказываться от услуг Лёва. Контракт 58-летнего тренера с DFB был досрочно продлен перед чемпионатом мира в России вплоть до ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Смотрите также:

  • Сборная Венгрии, 1954 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1954 год: Венгрия

    Равных этой блестящей команде тогда не было. На групповом этапе сборная Венгрии обыграла Германию с разгромным счетом 8:3. И в финале в Берне, где команды снова встретились, уже к десятой минуте венгры забили два мяча. А дальше - сенсация! Немцы вырвали победу 3:2, впервые став чемпионами мира по футболу. Они продемонстрировали тогда невиданную волю к победе.

  • Матч Италия - Северная Корея

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1966 год: Италия

    До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.

  • Матч Италия - Германия, 1970 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1970 год: Германия

    Легендарный полуфинал 1970 года закончился победой итальянцев со счетом 4:3. Немцы лишь на последней минуте основного времени сравняли счет - 1:1, а в дополнительное время обе команды забили пять голов, показав великолепную игру. Франц Бекенбауэр (на снимке) сломал ключицу, но заменить его уже не могли, и ему пришлось доиграть. Это тоже вошло в историю.

  • Матч Франция - Германия, 1982 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1982 год: Франция

    Этот матч называют "великим". В полуфинале ЧМ-1982 французы вели против Германии в дополнительное время 3:1. Но на 102-й минуте (!) не игравший с начала из-за травмы и вышедший на замену Карл-Хайнц Румменигге забил невероятный гол (на снимке). Затем немцы сравняли счет и выиграли послематчевые пенальти.

  • Матч СССР - Бельгия, 1986 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1986 год: СССР

    Чемпионат мира в Мексике. Сборная СССР, основу которой составляли футболисты киевского "Динамо", начала лихо: демонстрировала быструю комбинационную игру, много забивала. А вот бельгийцы еле вышли из своей несильной группы. Но в 1/8 финала они оказались сильнее советской команды, несмотря на то, что та дважды вела в счете. Итог - 4:3 в пользу Бельгии, в которой блистал Энцо Шифо (на снимке).

  • Роберто Баджо

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1994 год: Италия

    Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.

  • Французские болельщики в 2002 году

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2002 год: Франция

    Провал сборной Германии на ЧМ в России - не первый случай, когда действующие чемпионы мира даже не выходят из своей группы. В 2002 году, например, такая участь постигла французов. Они проиграли в своей группе Дании и Сенегалу, вничью сыграли с Уругваем. Обладатели Кубка мира бесславно отправились домой, даже не забив ни одного гола!

  • Болельщица из Бразилии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2014 год: Бразилия

    8 июля стало черным днем бразильского календаря: сборная страны проиграла Германии в полуфинале ЧМ-2014 с разгромным счетом 1:7. Это крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Немцы уже после первого тайма вели 5:0. Стадион плакал... Кстати говоря, после этого матча сборная Германии опередила бразильцев по числу мячей, забитых на чемпионатах мира. Сейчас Бразилия снова впереди.

  • Плачущая болельщица сборной Германии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2018 год: Германия

    27 июня 2018 года Германия впервые в истории чемпионатов мира по футболу не вышла из своей группы, заняв в ней последнее место. Громкое поражение со счетом 0:2 против Южной Кореи навсегда останется в памяти болельщиков. 28 июня сборная Германии бесславно покинула Россию.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Настроения в России в самый разгар ЧМ-2018

Контекст

Провалы на футбольных чемпионатах

До сих пор не верится, что действующий чемпион мира - сборная Германии - смогла так бесславно проиграть на ЧМ-2018 в России. Но, как говорят, не она первая, не она последняя. (28.06.2018)  

Ссылки в интернете

Результаты опроса о тренере бундестим Йоахме Лёве на сайте ntv

Аудио- и видеофайлы по теме

Настроения в России в самый разгар ЧМ-2018  

"Позорный конец блестящей эры" – что думают немцы о провальной игре сборной Германии на ЧМ-2018  

Наставник бундестим хочет видеть имена употреблявших допинг российских футболистов  

Также по теме

WM-2018, Deutschland vs Schweden

Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери 27.06.2018

Многие немецкие болельщики, вероятно, будут смотреть игру с Южной Кореей на рабочем месте. Несколько накладно для работодателей, но для экономики не страшно.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | DFB-Pressekonferenz in Kasan | Joachim Löw

Лёв не исключает своей отставки с поста тренера сборной ФРГ 27.06.2018

Тренер немецкой футбольной сборной Йоахим Лёв взял на себя ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионатов мира. Он оставил открытым вопрос о своей отставке.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer

Комментарий: Главный тренер сборной Германии должен уйти в отставку 27.06.2018

Успех немецкой сборной по футболу оказался лишь временным. Ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионата мира несет ее главный тренер Йоахим Лёв, считает обозреватель DW Йоша Вебер.

Самые читаемые

Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство  

Трамп ответил на вопрос о признании Крыма частью России  

Протесты в Кишиневе: возможен ли в Молдавии армянский сценарий?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно