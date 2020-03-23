Опрос: большинство жителей ФРГ одобряют антикризисную политику правительства

Жители Германии по-прежнему с одобрением относятся к антикризисной политике правительства, направленной на преодоление последствий пандемии коронавируса. Таковы результаты обнародованного в четверг, 4 июня, опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.

Так, 62 процента участников этого исследования общественного мнения заявили, что "довольны" или "очень довольны" работой кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) во время кризиса. Тем не менее доля респондентов, высказавших такое мнение, было на 2 процента меньше, чем во время предыдущего аналогичного опроса, проводившегося в мае.

С другой стороны, число тех, кто "в меньшей степени" или "совсем не доволен" работой правительства, возросло на 3 процента, достигнув 38 процентов респондентов.

Одобрение работы Ангелы Меркель - на пике

Что касается степени одобрения деятельности отдельных членов правительства, то и они остаются высокими. Степень одобрения работы канцлера Германии Ангелы Меркель, согласно опросу, достигла пика за текущий легислатурный период: в ее поддержку высказался 71 процент опрошенных.

В то же время 60 процентов респондентов заявили, что довольны работой министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Работу министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана одобрили 57 процентов опрошенных, а министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) - 51 процент.

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