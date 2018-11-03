Оправданной в Пакистане христианке запрещено покидать страну

Христианке Асии Биби, оправданной Верховным судом Пакистана, запрещено покидать страну. Об этом пакистанские СМИ сообщили в субботу, 3 ноября. В этот же день адвокат женщины вылетел из Пакистана в Европу, опасаясь за собственную безопасность.

Накануне ультрарелигиозная партия "Техрик-э-Лабаик Пакистан" (ТЛП) и пакистанское правительство заключили соглашение, существование которого подтвердил, в частности, министр по делам религии Нур-уль-Хак Кадри. Документ из пяти пунктов, имеющийся в распоряжении агентства AFP, предусматривает, что власти не станут возражать против обжалования оправдательного приговора христианке.

Правозащитники раскритиковали соглашение. Подобный шаг "превращает правовую систему Пакистана в жертву" исламистов, считает директор международного Общества защиты притесняемых народов (GfbV) Ульрих Делиус (Ulrich Delius). "Еще одно правительство капитулировало перед готовыми к насилию религиозными экстремистами, которые не верят ни в демократию, ни в конституцию", - пишет либеральная газета The Dawn.

Премьер-министр осудил массовые протесты исламистов

Решение Верховного суда страны отменить смертный приговор, вынесенный христианке "за богохульство", привело к массовым протестам исламистов. Представители ТЛП призвали к убийству судей Верховного суда и восстанию против армии. "Мы отдадим свои жизни, но никогда не сдадимся", - пообещал лидер партии, радикальный проповедник Хадим Ризви. Опасаясь массовых беспорядков, власти закрыли учебные заведения по всей стране, усилили охрану церквей.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в телеобращении к народу 31 октября резко осудил протесты исламистов. Оправдательный приговор Асии Биби соответствует нормам конституции и Корана, указал он, подчеркнув, что страна не может функционировать, когда призывают к убийству судей и восстанию против армии. Хан обещал принять решительные меры против "провокаторов".

Обвинение в богохульстве

51-летняя католичка Асия Биби, мать пятерых детей, ожидала исполнения смертного приговора с 2010 года, когда ее официально признали виновной в оскорблении пророка Мухаммеда. Обвинения были выдвинуты в июне 2009 года, когда Биби работала в поле вместе с женщинами-мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Асию Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

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