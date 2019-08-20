Оправдает ли сестер Хачатурян суд присяжных?

20 августа Алексей Паршин, адвокат одной из сестер Хачатурян, которым в середине июня предъявили обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, заявил, что уголовное преследование Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян может быть прекращено, поскольку Следственный комитет (СК) РФ счел, что установлены факты морального и сексуального насилия над девушками со стороны их отца Михаила.

Несмотря на заявление адвоката, сейчас девушкам грозит до 20 лет тюрьмы. Защита рассчитывает, что дело сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных. Эксперт Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Петербурге Екатерина Ходжаева в интервью DW рассказала, что в настоящее время представляет собой институт присяжных заседателей в России и насколько вероятен оправдательный приговор сестрам Хачатурян. Ходжаева уже год изучает последствия начатой в России прошлым летом реформы суда присяжных.

Deutsche Welle: В каком состоянии находится институт присяжных заседателей в России?

Екатерина Ходжаева: В развитии. Сейчас только суды присяжных дают надежду на исправление обвинительного уклона. Первые полгода действия реформы показывают, что для защиты суды присяжных - сильное подспорье. Чтобы сэкономить средства, число присяжных сократили с двенадцати до шести человек на районном уровне и до восьми человек в судах вышестоящих инстанций. В результате процент оправдательных приговоров увеличился до 27-28% во второй половине 2018 года. До начала реформы их было только 10%. Теперь убедить надо не шесть человек из двенадцати, как раньше, а три или четыре (из шести или восьми, соответственно) в зависимости от уровня суда.

- Кто в России поддерживает развитие суда присяжных?

Екатерина Ходжаева

- Сам законопроект о сокращении числа присяжных и о распространении института присяжных заседателей на уровень районных судов внес в Госдуму Владимир Путин. Трудно представить, что это нововведение лоббировали силовики. Это заслуга в первую очередь правозащитников, экспертов, юристов и президентского совета по правам человека. Но никто, конечно, публично не говорит, что реформа призвана исправить обвинительный уклон российского правосудия. Официально ее объясняют необходимостью сделать судебную систему более прозрачной, упростить доступ граждан к суду и привлечь их к участию в правосудии.

- В какой момент обвиняемый может попросить, чтобы его дело рассматривал суд присяжных?

- Он может ходатайствовать о суде присяжных, когда полностью ознакомится с подписанным обвинительным заключением. Второй вариант - на предварительных слушаниях в суде.

- Обвиняемому могут отказать в суде присяжных?

- Нет. Законом определен перечень статей уголовного кодекса, дела по которым может рассматривать суд присяжных. Адвокаты отмечают, что не каждое дело стоит передавать присяжным. Например, ситуация "сын убил мать", а у него даже нет алиби. Судья, может быть, лучше разберет такой случай. Да, по статистике суд присяжных более снисходительный, но есть дела, которые лучше в такой суд не передавать.

- К какой категории относится дело сестер Хачатурян?

- Это классическое дело для суда присяжных. Заметьте, что адвокаты настаивают на прекращении дела в связи с самообороной, но не отвергают само обвинение. И правильно делают. Потому что их стали бы судить по другой статье - 108-й УК РФ ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"), по которой суд присяжных не предусмотрен.

Я выскажу, наверное, очень непопулярное мнение: в любой юрисдикции - и англосаксонской, и нашей - при наличии таких доказательств и показаний самих девушек суд неизбежен. Есть труп, есть люди, которые признаются в убийстве. А дальше должен состояться максимально справедливый суд.

Мы видим, что следствие "зашивает" в дело личную неприязнь к отцу и то, что отец их третировал - следствие не игнорирует эти детали. Я считаю, что это дело расследуется намного более качественно и внимательно, чем типовое бытовое убийство.

- Следователи уже предъявили сестрам обвинение в убийстве по предварительному сговору. Каким в данном случае может быть вердикт присяжных?

- Никто не знает. Суд присяжных в России - это настолько неизведанный инструмент, что типовых исходов пока нет. И дело сестер настолько нетипичное, что гадать бесполезно.

- Но существует же ряд стандартных вопросов, на которые коллегия должна ответить…

- Вопросы, которые поставят перед присяжными, могут быть заданы очень по-разному. И ответы будут зависеть от того, как судья их сформулирует. Судья, конечно, обязан прислушиваться к сторонам, но его роль как председательствующего все равно чрезвычайна важна.

Обычно список вопросов формулируется в конце, когда дело уже заслушано: "Было ли событие преступления?", "Причастны ли к нему подсудимые?", "Виновны ли они?" и "Заслуживают ли снисхождения?". Первые три вопроса могут быть сформулированы по-разному. Например, вопросы могут быть заданы относительно каждого отдельного человека или всех вместе.

Еще судья может в одном вопросе спросить и о причастности, и о виновности. Или совместить событие преступления и причастность подсудимых: не просто "Был ли отец убит?", а "Был ли отец убит при таких-то обстоятельствах?" Присяжные также могут вычеркнуть что-то из текста вопроса, если они не согласны. Сестрам Хачатурян, например, вменяется предварительный сговор, но коллегия может решить, что сговора не было, а был аффект, и вычеркнет слова про сговор. Тогда судья не сможет его использовать в приговоре.

Я лично делаю ставку на нуллификацию: присяжные могут сказать, что девушки действительно сговорились и даже причастны к преступлению, но невиновны.

- И такие примеры есть?

- В Суздале было такого рода дело. Женщина нечаянно - по версии защиты - стала причастна к смерти своего мужа, который пришел домой пьяный и агрессивный. Жена что-то резала на кухне, он ее резко дернул, и она задела его ножом. Пострадавший не умер сразу, супруга предлагала ему вызвать "скорую", но тот отказывался. На третий день, когда ему стало совсем плохо, "скорую" вызвали. Оказалось, что она ножом задела что-то жизненно важное, а не просто кожу порезала, как он сам думал.

Ее обвинили по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") - очень тяжкой статье, с которой она не согласилась. Если бы ей вменили причинение смерти по неосторожности, тогда не было бы никакого суда присяжных, а максимальный срок заключения был бы до трех лет. В итоге присяжные сделали классическую нуллификацию: признали ее причастность, но не признали виновной.

- Истории сестер Хачатурян получила широкую огласку и привлекла большое внимание СМИ. Как это обстоятельство может сказаться на рассмотрении дела присяжными?

- Это проблема для судей: им надо будет найти коллегию присяжных, которые ничего не знают об этом деле. Чтобы собрать коллегию, например, в Санкт-Петербурге, рассылают от 300 до 500 приглашений. Тех, кто примет приглашение, спрашивают, знают ли они что-то о деле, есть ли у них предубеждения. В США есть много исследований о том, как освещение дел в прессе влияет на присяжных. Там присяжных даже селят в отелях без интернета, чтобы изолировать их от СМИ. У нас такое невозможно. Похоже, что защита сейчас как раз работает над этой проблемой, чтобы не дать обвинению возможность провести это судебное разбирательство как типовое дело.

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