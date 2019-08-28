 Оппозиция запланировала новые протесты в Москве 14 сентября | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2019

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Россия

Оппозиция запланировала новые протесты в Москве 14 сентября

Уведомление в столичную мэрию о проведении новой протестной акции подала помощница Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Митинг вновь планируется провести на проспекте Сахарова.

Акция протеста в Москве 31 августа

Акция протеста в Москве 31 августа

Российская оппозиция запланировала новую протестную акцию в Москве на 14 сентября. Соответствующее уведомление подала в столичную мэрию помощница оппозиционного политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Активистка сообщила об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 2 сентября.

"Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний - это не то, о чем мы мечтаем. Повторюсь, ни одно из заявленных ранее требований не выполнено. То настоящее, в котором мы сейчас живем, - затишье перед бурей. Необходимо продолжать бороться всеми возможными методами", - обосновала Вихарева позицию оппозиционеров.

Активистка выразила уверенность в том, что после выборов в Мосгордуму 8 сентября, на которые власти не допустили оппозиционных кандидатов, повод для протеста будет "еще более сильный, чем сейчас".

Митинги и шествия

Согласно заявке, протестная акция 14 сентября должна начаться на проспекте Сахарова в 14 часов. Мэрия Москвы отказывала оппозиционерам в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа.

Контекст

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31 августа на проспекте Сахарова вместо митинга прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором, по различным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция на этот раз не вмешивалась в происходящее.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. 14 участникам акций грозят наказания по делу о так называемых массовых беспорядках.

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