Оппозиция запланировала новые протесты в Москве 14 сентября

Российская оппозиция запланировала новую протестную акцию в Москве на 14 сентября. Соответствующее уведомление подала в столичную мэрию помощница оппозиционного политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Активистка сообщила об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 2 сентября.

"Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний - это не то, о чем мы мечтаем. Повторюсь, ни одно из заявленных ранее требований не выполнено. То настоящее, в котором мы сейчас живем, - затишье перед бурей. Необходимо продолжать бороться всеми возможными методами", - обосновала Вихарева позицию оппозиционеров.

Активистка выразила уверенность в том, что после выборов в Мосгордуму 8 сентября, на которые власти не допустили оппозиционных кандидатов, повод для протеста будет "еще более сильный, чем сейчас".

Митинги и шествия

Согласно заявке, протестная акция 14 сентября должна начаться на проспекте Сахарова в 14 часов. Мэрия Москвы отказывала оппозиционерам в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа.

31 августа на проспекте Сахарова вместо митинга прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором, по различным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция на этот раз не вмешивалась в происходящее.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. 14 участникам акций грозят наказания по делу о так называемых массовых беспорядках.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

"Московское дело": причины и следствия протестов Только один человек освобожден из-под стражи Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор: Григорий Аросев

