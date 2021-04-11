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Оппозиция в Украине

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Оппозиция в Украине".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Служба спасения Украины. Как отдыхает оппозиция. Горячие новости – "Заповедник", выпуск 165, 11.04.21 11.04.2021

Сюжет о том, как Меркель, Макрон и Байден помогали Зеленскому справиться с соседом-агрессором. Телепередача о пришитых оппозиционерам делах. Любимые герои читают веселые куплеты о самом главном в России и мире. Смотрите в 165-м выпуске "Заповедника"!
ARCHIV 2015++++ The Ukrainian and European Union flags are displayed at the Chancellery in Berlin on January 8, 2015 before the meeting of German Chancellor with Ukrainian Prime Minister. Angela Merkel meets with Arseniy Yatsenyuk ahead of a scheduled mini-summit in Kazakhstan between the leaders of Russia, Ukraine and France next week. The Ukrainian forces have been battling pro-Russian separatist rebels for almost nine months in eastern Ukraine in a conflict in which more than 4,700 people have been killed. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

ЕС и НАТО в Конституции Украины - больше, чем предвыборный шум? 07.02.2019

Верховная рада внесла в Конституцию Украины курс на полноправное членство страны в ЕС и НАТО. Оппозиция критикует власти за использование этих изменений с предвыборной целью.
22.01.2019 *** Ukrainian opposition politician Yulia Tymoshenko delivers a speech during a congress of Batkivshchyna (Fatherland) party in Kiev, Ukraine January 22, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

FAZ: Тимошенко может оказаться для Украины не самым худшим выбором 23.01.2019

Юлия Тимошенко в прошлом уже упустила несколько шансов изменить страну к лучшему. Однако остальные кандидаты в президенты Украины также не внушают доверия, пишет обозреватель FAZ.
Former Georgian president and Ukrainian opposition figure Mikheil Saakashvili attends a protest march in Kiev, Ukraine December 17, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Михаил Саакашвили: Путин отождествляет меня не только с Навальным 20.12.2017

Бывший президент Грузии в интервью DW рассказал, почему Путин сравнил его с Навальным, чего опасается президент РФ и насколько велика вероятность нового Майдана в Украине.

Supporters of former Georgian President and Ukrainian opposition figure Mikheil Saakashvili clash with police as they try to break into the building of the International Art Centre in Kiev, Ukraine, December 17, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY

Саакашвили едва удержал митингующих от эскалации насилия 17.12.2017

Очередная уличная акция во главе с Михаилом Саакашвили омрачилась столкновениями с полицией и негативной реакцией послов ряда западных стран.
Russische Fernsehserie im ukrainischen Fernsehen Copyright: DW/L. Rzeutskaya

Рада ввела квоту в 75 процентов телеэфира на украинском языке 23.05.2017

Парламент Украины обязал национальные телеканалы транслировать на государственном языке не менее 3/4 эфирного времени, а местные - не менее 60 процентов. Оппозиция обжалует это решение в Конституционном суде.
2975393 11/17/2016 Participants of a meeting of National Bank of Ukraine depositors in Kyiv. Stringer/Sputnik |

Чего требовали участники акций протеста в Киеве 21.11.2016

В течение недели в Киеве проходили различные акции протеста. Новой вспышки недовольства эксперты ожидают не ранее весны. Чего же требуют украинцы спустя 3 года после Майдана?

"Мой друг Борис Немцов ": российский фильм выходит в украинский прокат (06.10.16) 06.10.2016

В Киеве прошла презентация фильма российского режиссера Зоси Родкевич о Борисе Немцове. 6 октября фильм выходит в прокат в Киеве, затем в Харькове, Львове и Одессе.

Выборы в Госдуму: мнение немецких политиков и экспертов - DW Новости (15.09.2016) 15.09.2016

В эти выходные в России пройдут парламентские выборы. Многие россияне уверены, что исход выборов предрешен: у несистемной оппозиции практически нет шансов попасть в Думу. А что думают о нынешних выборах в Германии?
Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Программы партий к выборам в Думу: отношения с Украиной и внутриполитические реформы 05.09.2016

DW изучила предвыборные программы 7 партий, претендующих на места в Госдуме, и перечисляет планы и обещания разных политических сил, касающиеся внешней и внутренней политики РФ.
2010-07-22 THE HAGUE - The Hofvijver, with the historical buildings of the Government. This houses the the (Dutch) Upper Chamber. On the left the tower of the Prime Minister. picture-alliance/ANP XTRA/L. van Lieshout

СМИ: Парламент Нидерландов не стал отменять соглашение об ассоциации Украины и ЕС 19.04.2016

Парламент страны оставил в силе соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое ранее не получило поддержки на референдуме. Правительство обещает выработать позицию по этому вопросу в июне.
März 2016 DW-Reporterin Zhanna Nemtsova spricht mit Lew Schlossberg; Copyright: DW

Лев Шлосберг: В случае революции будет много крови (видео) 10.03.2016

В революции часто заинтересованы люди, не живущие в России, уверен глава псковского отделения ''Яблока'' Лев Шлосберг. В случае революции будет очень много крови, считает он. И видит один выход - честные выборы.

Лев Шлосберг: В случае революции будет много крови (10.03.2016) 10.03.2016

В революции часто заинтересованы люди, не живущие в России, уверен глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг. Он уверен: в случае революции будет очень много крови. Сам Шлосберг видит один выход - честные выборы.
ARCHIV 2014 ***** GROZNY, RUSSIA. DECEMBER 28, 2014. Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic (front C), seen before giving a speech at Sultan Bilimkhanov Stadium. Yelena Afonina/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE158EEC Copyright: imago/ITAR-TASS/Y. Afonina

Доклад Яшина: Армия Чечни является самой боеспособной группировкой в РФ 22.02.2016

Силовые структуры Чечни, сформированные по национальному признаку, насчитывают 30 000 бойцов, которые подчиняются только Кадырову, говорится в докладе "Угроза национальной безопасности".
epa04644453 A portrait of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov above flowers tributed in his memory at the site of his killing, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, 02 March 2015. Boris Nemtsov was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. The funeral will be held in Moscow on 03 March 2015. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa Zwei Verdächtige im Mordfall Nemzow in Moskau festgenommen vom 07.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцов - один из трех номинантов на премию Сахарова 15.10.2015

Опубликован шорт-лист претендентов на премию в сфере защиты прав человека им. Сахарова, ежегодно присуждаемую Европарламентом. В него включили убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Description Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft Aerosvit Airlines. English: Boeing 737 of the Ukrainian airline Aerosvit Airlines. Deutsch: Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft Aerosvit Airlines. Date: 31 December 2009(2009-12-31), 11:00:05 Source: Flickr: Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft Aerosvit Airlines Author Juerg Vollmer. Copyright: cc-by-sa/Juerg Vollmer/maiak.info. Abgerufen unter: http://www.flickr.com/photos/38991455@N08/4230200041. Kiew, UKR, 31.12.2009: Fluggesellschaft Aerosvit Airlines in der Ukraine. Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft Aerosvit Airlines. [ (c) Juerg Vollmer / maiak.info, Postfach 5093, 8045 Zuerich, fon: +41 44 586 11 43, info@maiak.info ; You are free to copy, distribute and transmit the foto free of charge with attribute by the author and maiak.info. ; ArchivNr.: Fluggesellschaft Aerosvit Boeing 737 ; ]

Москва готова запретить рейсы украинских авиакомпаний в Россию 26.09.2015

Правительство РФ намерено принять зеркальные меры в случае закрытия украинских аэропортов для российских авиакомпаний. Оппозиция на Украине подвергла критике инициативу Киева по воздушной блокаде.
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