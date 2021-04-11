На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Оппозиция в Украине".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Сюжет о том, как Меркель, Макрон и Байден помогали Зеленскому справиться с соседом-агрессором. Телепередача о пришитых оппозиционерам делах. Любимые герои читают веселые куплеты о самом главном в России и мире. Смотрите в 165-м выпуске "Заповедника"!
В эти выходные в России пройдут парламентские выборы. Многие россияне уверены, что исход выборов предрешен: у несистемной оппозиции практически нет шансов попасть в Думу. А что думают о нынешних выборах в Германии?