Оппозиция в Украине

Лев Шлосберг: В случае революции будет много крови (видео)

В революции часто заинтересованы люди, не живущие в России, уверен глава псковского отделения ''Яблока'' Лев Шлосберг. В случае революции будет очень много крови, считает он. И видит один выход - честные выборы.