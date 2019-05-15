 Оппозиция в Судане начала забастовку по всей стране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Оппозиция в Судане начала забастовку по всей стране

Крупномасштабная акция гражданского неповиновения в Судане началась после того, как оппозиции и военному совету не удалось достичь компромисса в вопросе о составе переходного совета.

Военный патруль на улицах Судана 6 июня 2019 года

Военный патруль на улицах Судана 6 июня 2019 года

В Судане оппозиция начала в воскресенье, 9 июня, акцию гражданского неповиновения по всей стране. Накануне организаторы протеста из профсоюза Ассоциация профессионалов Судана (SPA) заявили, что акция закончится только после того, как к власти придет гражданское правительство.

"Последовательное неповиновение - это то, что повергнет их сердца в ужас и поможет нам победить", - заявили представители SPA  на странице организации в Twitter.

От участия в забастовке освобождены лишь врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.

Антиправительственные протесты в Судане

Контекст

Организация Amnesty International представила в Берлине свой доклад за 2009 год. В докладе собраны факты применения пыток, политических убийств, использования цензуры и других нарушений прав человека в 159 странах мира. (27.05.2010)

Владимир Путин, возможно, "теряет" Судан, зато "приобретает" Ливию. Экспансия России в Африке стала одним из главных элементов политики Кремля, считает Константин Эггерт. (16.04.2019)

Днем ранее два лидера оппозиции - генеральный секретарь повстанческой группы SPLM-N Измаил Джаллаб и ее спикер Мубарак Ардол были задержаны через несколько часов после их встречи с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который выступил посредником в конфликте между оппозиционным "Движением за свободу и перемены" и Военным советом Судана. Об этом сообщает немецкий общественно-правовой телеканал ARD.

Военный совет пришел к власти в Судане, после того как многолетний глава государства Омар аль-Башир в апреле 2019 года был свергнут в ходе длительных массовых протестов.

В середине мая оппозиция договорилась с военным советом о том, что на протяжении трех лет страной будет управлять переходный совет из представителей военного совета и членов оппозиционного движения.

Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган. Спустя несколько недель после начала переговоров военный совет 3 июня приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме.

По данным министерства здравоохранения Судана, в результате столкновений погиб 61 человек.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:15

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?

 

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ".  

Ссылки в интернете

Статья DW о разгоне палаточного лагеря оппозиции в Судане

Статья DW о разгоне палаточного лагеря оппозиции в Судане  

Призыв быть готовым к началу забастовки на сайте профсоюза Судана SPA

Призыв быть готовым к началу забастовки на сайте профсоюза Судана SPA

Сообщение телеканала ARD о задержании двух лидеров оппозиции Судана после их встречи с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом

Сообщение телеканала ARD о задержании двух лидеров оппозиции Судана после их встречи с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?  

Нелегалы из Африки: работа за гроши, жизнь в трущобах, тайные бордели - "Европа в фокусе"  

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть  

Также по теме

Sudan Proteste in Khartum

Военные и оппозиция в Судане договорились о временном правительстве 15.05.2019

Переходный период после свержения президента Омара аль-Башира продлится три года. В новый правительственный совет войдут представители военных и гражданской оппозиции.

Реклама

Самые читаемые

Почему Турция не хочет отказываться от покупки С-400 у России  

Парламент Молдавии принял декларацию о захваченном государстве  

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для россиян и белорусов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно