Оппозиция в Судане начала забастовку по всей стране

В Судане оппозиция начала в воскресенье, 9 июня, акцию гражданского неповиновения по всей стране. Накануне организаторы протеста из профсоюза Ассоциация профессионалов Судана (SPA) заявили, что акция закончится только после того, как к власти придет гражданское правительство.

"Последовательное неповиновение - это то, что повергнет их сердца в ужас и поможет нам победить", - заявили представители SPA на странице организации в Twitter.

От участия в забастовке освобождены лишь врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.

Антиправительственные протесты в Судане

Днем ранее два лидера оппозиции - генеральный секретарь повстанческой группы SPLM-N Измаил Джаллаб и ее спикер Мубарак Ардол были задержаны через несколько часов после их встречи с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который выступил посредником в конфликте между оппозиционным "Движением за свободу и перемены" и Военным советом Судана. Об этом сообщает немецкий общественно-правовой телеканал ARD.

Военный совет пришел к власти в Судане, после того как многолетний глава государства Омар аль-Башир в апреле 2019 года был свергнут в ходе длительных массовых протестов.

В середине мая оппозиция договорилась с военным советом о том, что на протяжении трех лет страной будет управлять переходный совет из представителей военного совета и членов оппозиционного движения.

Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган. Спустя несколько недель после начала переговоров военный совет 3 июня приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме.

По данным министерства здравоохранения Судана, в результате столкновений погиб 61 человек.

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