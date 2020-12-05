 Оппозиционный глава белорусских католиков смог вернуться на родину | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Оппозиционный глава белорусских католиков смог вернуться на родину

Митрополит Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся в Беларусь из Польши и провел рождественские службы в Минском архикафедральном костеле. Верующие встретили его аплодисментами.

Тадеуш Кондрусевич возглавил рождественские службы в Минске, 24 декабря

Тадеуш Кондрусевич возглавил рождественские службы в Минске, 24 декабря

Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич вернулся из Польши в четверг, 24 декабря, и провел рождественские службы на польском и белорусском языках в Минском архикафедральном костеле. "Четыре месяца я находился духом здесь, но телом там. Я много раз подходил к границе, потому что жил недалеко, но она была закрыта. Сегодня, слава Богу, она открылась”, - сказал глава Римско-католической церкви в Беларуси прихожанам, собравшимся на рождественскую службу в Минском архикафедральном костеле.

Верующие в главном костеле Беларуси встретили иерарха аплодисментами. В рождественской проповеди Кондрусевич отметил, что белорусы встречают праздник в сложное время пандемии коронавируса и общественно-политического кризиса в стране. Это оголило духовные проблемы современного человека, считает митрополит. Новые вызовы, по его словам, должны заставить вернуться к настоящей религиозности. Он также поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению в Беларусь.

В рождественской мессе также принял участие апостольский нунций Анте Езич, который недавно прибыл в Беларусь. 

Митрополит пообщался со СМИ

Перед богослужением Тадеуш Кондрусевич провел брифинг для прессы. Он сказал, что воспринимал происходящее с ним как крест, который должен нести, и не терял надежды вернуться: "Где бы я ни был, где бы ни служил, я всегда помню о Беларуси, это моя родина. И сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля, я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить. Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал ее интересы и буду это делать дальше".

В конце августа белорусские власти запретили Тадеушу Кондрусевичу въезд в страну. Тогда Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну”. До этого глава белорусских католиков не раз призывал власти прекратить насилие против протестующих. Ситуация с возвращением митрополита на родину решилась после встречи Лукашенко со спецпредставителем Ватикана Клаудио Гуджеротти, который 17 декабря привез в Минск письмо от папы римского.

Тадеуш Кондрусевич продолжит служить рождественские мессы в Минске. Около 15% населения Беларуси (1,4 млн человек) - католики.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:50

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

  • Паспорт с шенгенской визой лежит на столе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Упрощение визового режима

    9 апреля 2020 года президент Беларуси Лукашенко подписал закон, принятие которого завершило процесс ратификации соглашения с Евросогюзом об упрощении визового режима. Среди прочего оно предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов до 35 евро и установление максимального срока принятия решения о выдаче визы - 10 дней.

    Автор: Галина Петровская


Контекст

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.  

В Беларуси католики протестуют против снесения крестов в Куропатах

Глава Католической церкви Беларуси архиепископ Кондрусевич призвал прекратить снесение крестов на месте мемориала жертвам сталинизма.  

Будет ли у белорусов свое православие?

В обществе обсуждают заявление предстоятеля Белорусской православной церкви, митрополита Минского и Заславского Павла о невозможности национальной православной церкви в Беларуси.  

Беларусь: христиане из разных стран поддержали протестующих

Несколько десятков православных и католиков из России, США и ряда стран Евросоюза написали открытое письмо в поддержку мирно протестующих белорусов.  

Также по теме

Belarus Minsk | Proteste und Demonstrationen

Беларусь: Оппозиция призвала белорусов выйти 6 декабря на "Марш воли" 05.12.2020

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 5 декабря.

Weißrussland Aljaksandr Lukaschenka und Patriarch Kyrill

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину 27.11.2020

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.

Belarus Minsk | Begräbnis Roman Bondarenko, Antiregierungs-Aktivist

Беларусь: христиане из разных стран поддержали протестующих 25.11.2020

Несколько десятков православных и католиков из России, США и ряда стран Евросоюза написали открытое письмо в поддержку мирно протестующих белорусов.

Реклама

Самые читаемые

Член КС Беларуси Павел Латушко: Лукашенко сегодня токсичен для белорусов  

Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW сделали вторую прививку от коронавируса  

Как в Германии отреагировали на "зеркальные" санкции Лаврова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно