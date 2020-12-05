Оппозиционный глава белорусских католиков смог вернуться на родину

Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич вернулся из Польши в четверг, 24 декабря, и провел рождественские службы на польском и белорусском языках в Минском архикафедральном костеле. "Четыре месяца я находился духом здесь, но телом там. Я много раз подходил к границе, потому что жил недалеко, но она была закрыта. Сегодня, слава Богу, она открылась”, - сказал глава Римско-католической церкви в Беларуси прихожанам, собравшимся на рождественскую службу в Минском архикафедральном костеле.

Верующие в главном костеле Беларуси встретили иерарха аплодисментами. В рождественской проповеди Кондрусевич отметил, что белорусы встречают праздник в сложное время пандемии коронавируса и общественно-политического кризиса в стране. Это оголило духовные проблемы современного человека, считает митрополит. Новые вызовы, по его словам, должны заставить вернуться к настоящей религиозности. Он также поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению в Беларусь.

В рождественской мессе также принял участие апостольский нунций Анте Езич, который недавно прибыл в Беларусь.

Митрополит пообщался со СМИ

Перед богослужением Тадеуш Кондрусевич провел брифинг для прессы. Он сказал, что воспринимал происходящее с ним как крест, который должен нести, и не терял надежды вернуться: "Где бы я ни был, где бы ни служил, я всегда помню о Беларуси, это моя родина. И сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля, я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить. Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал ее интересы и буду это делать дальше".

В конце августа белорусские власти запретили Тадеушу Кондрусевичу въезд в страну. Тогда Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну”. До этого глава белорусских католиков не раз призывал власти прекратить насилие против протестующих. Ситуация с возвращением митрополита на родину решилась после встречи Лукашенко со спецпредставителем Ватикана Клаудио Гуджеротти, который 17 декабря привез в Минск письмо от папы римского.

Тадеуш Кондрусевич продолжит служить рождественские мессы в Минске. Около 15% населения Беларуси (1,4 млн человек) - католики.

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