 Оппозиционер Яшин останется под арестом | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Оппозиционер Яшин останется под арестом

Мосгорсуд отклонил ходатайство о снятии ареста с оппозиционера Ильи Яшина. Административный арест признан законным. Судья заявила, что в России судьи за свои решения ответственности не несут.

Илья Яшин в суде 30 июля 2019 г.

Илья Яшин в суде 30 июля 2019 г.

Административный арест Ильи Яшина, который ему был назначен за организацию несогласованной акции протеста 27 июля, признан законным. Такое решение во вторник, 6 августа, принял Мосгорсуд. "Решение Щербинского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - цитирует суд агентство "Интерфакс". Оснований для отмены решения суда и прекращения производства по административному материалу апелляционной инстанцией не найдено.

Контекст

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)

Власти ГДР сфальсифицировали победу на местных выборах, а через полгода рухнула Берлинская стена. Незадолго до выборов в Мосгордуму Федор Крашенинников призывает учиться на уроках истории. (25.07.2019)

Судья заявила, что не несет ответственности за свои решения

Сам Илья Яшин, комментируя решение судьи Анны Селиверстовой, написал в Facebook, что его адвокат Вадим Прохоров указал на многочисленные нестыковки и ошибки в административном материале. Кроме того, адвокат уверен, что "такое шитое белыми нитками дело, несомненно, развалится в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - Ред.). И всем судьям, которые участвовали в его фабрикации, придется нести ответственность". Как указал Яшин, в ответ судья Селиверстова заявила, что "судьи в России не несут ответственность за принятые решения".

29 июля Щербинский районный суд Москвы признал независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Илью Яшина виновным в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Политику было назначено наказание в виде 10 суток ареста. Яшин, которого задержали, как и сотни других людей 27 июля в Москве, своей вины не признал, указав на политически мотивированное обвинение.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

 

Контекст

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Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Пост Ильи Яшина в FB после решения судом законности его административного ареста

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