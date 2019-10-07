Оппозиционер Николай Статкевич: Мы боимся поглощения Беларуси Россией

О своей акции протеста ее участники говорят как о единственной в своем роде: в Минске в воскресенье, 6 октября, состоялся "митинг за независимость". Его участники протестовали против планов по дальнейшей интеграции Беларуси с Россией. Организатором акции выступил Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в РБ партии "Народная Грамада". DW поговорила со Статкевичем о том, чего добиваются он и его сторонники, а также о настроениях в белорусском обществе.

DW: На митинг, который состоялся 6 октября, пришли, по разным данным, от нескольких десятков до трех-четырех сотен человек. Вы довольны результатом?

Николай Статкевич: Наверное, и да, и нет. По поводу якобы нескольких десятков. Поразительно, когда вроде бы патриотические СМИ о единственном, повторяю, единственном митинге в защиту независимости блокируют информацию, а потом, придя на митинг, вопреки очевидности в разы, некоторые - в десять раз, занижают количество участников и так, в общем-то, не слишком многочисленного митинга.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич во время митинга (фото из архива)

Все-таки в стране люди запуганы. Я знаю, о чем говорю. Мы использовали избирательную кампанию (по выборам в парламент в ноябре 2019 года. - Ред.), чтобы провести митинги в двадцати городах страны под прикрытием избирательных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты.

Стоят 50-100 человек на митинге-пикете, а еще сотни - за углом за ними наблюдают. В каком-нибудь небольшом городе с одним крупным предприятием, где запрещают приходить на митинг, люди присылают 12-летних детей, чтобы они задали вопросы, которые интересуют их родителей, потому что сами они боятся. Во-вторых, ненависть к власти зашкаливает и при этом есть надежда (на перемены. - Ред.).

Я и недоволен, потому что 300-400 человек - это мало. Но одновременно мы опробовали свои возможности. Информация была только в наших группах в социальных сетях. Накануне митинга через известных блогеров распространялись сведения о том, что готовится операция по аресту всех участников митингов. Но все же митинг был, и там была энергия, и прозвучала наша позиция.

- Какие страхи вы испытываете в связи с планами дальнейшей интеграции России и Беларуси?

- Мы боимся аннексии, поглощения, потому что нынешняя власть сделала все возможное, чтобы это поглощение было реальным. Беларусь - это убыточный экономический филиал России. Все наше благополучие построено на российских дотациях. В определенные годы объем дотаций составлял до 26% ВВП. Они осуществляются через поставку Россией в основном дешевых энергоносителей (особенно нефти, мы ее получаем в 4-5 раз больше, чем надо для внутреннего потребления), которые мы продаем по мировым ценам.

Лукашенко думал почему-то, что так будет вечно, но сейчас в России проблемы, и там сокращают убыточные "филиалы". По данным МВФ, с 2005 по 2015 годы дотации (Минску со стороны Москвы. - Ред.) составили 100 миллиардов долларов. Это крайне большая сумма для нашей небольшой экономики: у нас годовой ВВП меньше 50 миллиардов долларов. Самое печальное и опасное, что сейчас ведется торг об условиях уступок очередной части нашего суверенитета. Это уже может стать необратимым.

Лукашенко, образно говоря, сидит в кармане у Путина. И делает какие-то знаки Западу с просьбой о защите - но категорически не может и не хочет вылезти из этого кармана и встать на ноги. Это реальная угроза, потому что Путин уменьшает дотации. И такими темпами экономика просто рухнет. Наш экспорт на Запад практически упал до нуля. Кроме калия и еще некоторой продукции из сферы высоких технологий нам поставлять туда нечего. "Ляжет" наша промышленность, не приспособленная к работе на нефти и газе, поставляемых по мировым ценам.

- Один из лозунгов митинга звучал так: "Пока ты спал, Лука страну продал". Но большинство белорусов, судя по соцопросам, не воспринимают происходящее сближение России и Беларуси как продажу, а скорее как интеграцию, и поддерживают ее. Что бы вы могли сказать этим людям и как вы собираетесь этих людей переубедить?

- Понимаете, их переубеждать не надо. Да, у нас, по последним опросам, 55% населения выступает за союз с Россией. Конечно, людям нравится, что нет визовой границы - людям, многие из которых работают на предприятиях, которые имеют только один рынок сбыта. У нас практически вся промышленность и сельское хозяйство имеют только один рынок сбыта: это Россия, и еще немного - другие страны СНГ.

Но при этом за то, чтобы войти в состав России, у нас меньше полутора процентов. Белорусы выступают за независимость. 25% - за то, чтобы быть в Европейском Союзе, этот показатель уменьшился, кстати. Раньше был паритет (тех, кто за интеграцию с РФ, и тех - кто за вступление в ЕС. - Ред.) или даже преимущество сторонников интеграции в ЕС. Но после того, как ЕС стал заигрывать с Лукашенко, жать ему руку, на которой есть кровь убитых оппонентов (посмотрите расследование Совета Европы по поводу пропавших оппозиционных политиков), белорусы в какой-то степени отвернулись от Евросоюза.

Сейчас белорусы просто ищут, кто бы избавил их от Лукашенко. Они думают так: не может это сделать Европейский Союз - может быть, Путин поможет. Сейчас у нас реально самый популярный политик в стране - Владимир Путин, потому что он в телевизоре, там все хорошо, а у нас российское телевидение доминирует в информационном поле. Это - к слову о независимости.

В Беларуси есть консенсус по нескольким вопросам. Во-первых, Лукашенко должен уйти. Второе - Беларусь должна остаться независимой. Третье - люди должны избирать и менять власть. Четвертое - люди должны решить вопросы между собой мирно, чтобы не случилось, как в Украине. Вот и все.

Еще, может быть, немного надо людей от страха лечить, потому что главная победа Лукашенко над белорусским народом состоит в том, что он убедил людей - его нельзя сместить. И поэтому люди в шоке, когда видят наши плакаты и выступления. На митинге я чувствую колоссальную поддержку, хотя она не проявляется публично.

- Предположим, к власти в Минске приходит кто-то другой. Ему все равно ведь придется выстраивать отношения с Россией. И если этот политик будет настаивать на большей независимости, то это приведет к дополнительным экономическим потерям. Россия, как вы сами говорите, перестает дотировать белорусскую экономику, а вся экономика зависит от российского рынка. Как вы себе представляете отношения с Россией?

- Я отношения с Россией представляю как дружественные - как стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество. Конечно, нам бы хотелось сохранить нынешний уровень экономического сотрудничества с Россией, и мы будем стремиться к этому. Модель ЕАЭС вполне устраивает. Конечно, одновременно надо выстраивать нормальные отношения с остальным миром, в первую очередь, с Европейским Союзом. Но самое главное - нужны экономические реформы.

Надо создавать другую экономику. Господин Лукашенко, на мой взгляд, это мастер создания муляжей. У нас муляж избирательной системы, оппозиции и независимых СМИ, муляж экономики - что это за экономика, когда заводам надо доплачивать, чтобы они работали? В какой-то степени, и муляж государства - что это за государство, которое настолько зависит от соседей?

У нас настолько низкий старт, что экономисты говорят, что в течение десяти лет мы можем удвоить ВВП за счет развития частного бизнеса, инвестиций, укрепления права собственности, независимого экономического суда. И надо сохранить не российские дотации, а российский рынок. При этом надо учитывать интересы России, в том числе и в сфере безопасности. Я сторонник военного нейтралитета. При этом должна быть красная линия: суверенитет, независимость. Это неприемлемо для торга.

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