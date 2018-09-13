Оппозиционеру Удальцову на три года запретили участвовать в митингах

Симоновский суд Москвы в четверг, 13 сентября, удовлетворил частично ходатайство МВД об установлении административных надзорных мер лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову. На оппозиционера наложен административный надзор сроком на три года. Ему запрещено без разрешения ОМВД посещать места публичных мероприятий и участвовать в них, покидать пределы Москвы. Кроме того, Удальцову надо два раза в месяц отмечаться в полиции по месту жительства. Если он неоднократно нарушит установленный ему административный надзор, ему может грозить наказание до одного года лишения свободы.

Адвокат: Власть давит левую оппозицию

"Для меня совершенно очевидно, что этот иск направлен на максимальное ограничение моей общественно-политической деятельности, которую я осуществляю в рамках закона", - сказал Удальцов в ходе заседания суда, назвав ранее составленные административные протоколы в отношении него сфабрикованными.

Защита оппозиционера обжалует решение суда, как в России, так и в ЕСПЧ. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, в России впервые политическому деятелю запрещают участвовать в митингах, пикетах, демонстрациях и шествиях. "Это говорит о том, что меры воздействия на левую оппозицию вышли на другой уровень", - заявил защитник Удальцова.

Удальцов продолжает голодовку

Мосгорсуд в июле 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков в России. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

14 августа он был арестован по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. После ареста Удальцов объявил сухую голодовку, с тех пор его трижды госпитализировали из изолятора в больницу. 4 сентября из-за плохого самочувствия он решил начать пить воду, но не отказался от голодовки.

Мещанский суд Москвы в среду, 12 сентября, добавил к 30-дневному сроку ареста координатора "Левого фронта" четыре дня, которые он пробыл в больнице из-за голодовки. "Суд определил, что срок нахождения Удальцова на лечении не подлежит включению в срок назначенного ему наказания в виде административного ареста", - сообщила агентству "Интерфакс" представитель суда Юлия Котомина.

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