 Оппозиционеру Гудкову отказали в регистрации председателем партии | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2018

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Россия

Оппозиционеру Гудкову отказали в регистрации председателем партии

Минюст РФ на разрешил переименовать "Гражданскую иницитиву" в "Партию перемен". Член политсовета партии Ксения Собчак назвала отказ "политически ангажирванным".

Дмитрий Гудков (фото из архива)

Дмитрий Гудков (фото из архива)

Министерство юстиции РФ отказало в регистрации оппозиционного политика Дмитрия Гукова в качестве председателя партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу, 30 ноября, директор по региональному развитию "Гражданской инициативы" Тимур Валеев. По его словам, причин для отказа ведомство не назвало.

Минюст также отказал в смене устава партии и ее переименовании в "Партию перемен". Одним из основанием стало отсутствие в поданных документах программы партии, пояснил Валеев, отметив, что, согласно регламенту Минюста, предоставление программы для изменения устава не требуется. Претензии были предъявлены и к тем частям устава партии, которые не изменились с 2013 года, когда документ был одобрен, продолжил Валеев.

Контекст

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Собчак обвинила Минюст РФ в произволе

"Около месяца назад мы с Дмитрием Гудковым подали в Минюст документы, подтверждающие изменение названия партии "Гражданская инициатива", смену устава и председателя партии. Однако Минюст отказал нам", - написала в своем Telegram-канале член политсовета "Гражданской инициативы", журналист Ксения Собчак. Она назвала решение ведомства "произволом" и отметила, что в одобренный пять лет назад устав были внесены лишь незначительные изменения. "Налицо политическая ангажированность Минюста, занятого в последние годы отловом "иностранных агентов" и планомерным уничтожением независимых институтов гражданского общества", - заявила Собчак, объявив о намерении обжаловать отказ ведомства в суде.

В свою очередь Дмитрий Гудков написал в Telegram, что в Москве не регистрируют членов избирательных комиссий с правом решающего голоса (ПРГ) от "Гражданской инициативы". "ПРГ - это как наблюдатель, только с гораздо более широкими полномочиями, - пояснил политик. - И отказы регистрировать независимых ПРГ означают только одно: власти совсем не нужно, чтобы мы контролировали подсчет голосов".

Решение о переименовании "Гражданской инициативы" и смене председателя было принято на съезде 23 июня 2018 года. Гудков заявил, что партия в целом продолжит предыдущий курс, и в качестве ее главных целей назвал ограничение власти президента, создание независимого и перемены на выборах в Госдуму. Политик подчеркнул, что считает партию оппозиционной и готов к давлению со стороны властей.

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