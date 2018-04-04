Операция "Ночной дозор": как реставрируют шедевр Рембрандта

Картина голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна (1606 - 1669) "Ночной дозор", написанная мастером в 1642 году, – один из самых знаменитых в мире шедевров живописи. Это полотно площадью около 17 квадратных метров, написанное в эпоху голландского барокко, представляет собой групповой портрет стрелков гражданского ополчения Нидерландов. Кстати, оригинальное название картины - вовсе не "Ночной дозор", а намного длиннее: "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга". Сейчас монументальный холст, который входит в собрание государственного художественного музея Рейксмюсеум в Амстердаме, начинают реставрировать.

"Операция "Ночной дозор" - акция по восстановлению шедевра - стартовала 8 июля. Она станет одной из самых масштабных в истории искусства. В ней участвуют около трех десятков специалистов. Место работы реставраторов - специально сконструированный стеклянный павильон с микроклиматом. Посетители музея могут наблюдать за их работой. Все, что делают реставраторы, также транслируется в прямом эфире на музейном сайте.

Как работал Рембрандт

На первом этапе проекта "пациента" тщательно обследуют с помощью компьютеров, сканеров, лазерной техники, микроскопов. Будет сделано боле 12 тысяч фотографий поверхности полотна. Таким образом эксперты рассчитывают получить данные, которые позволят понять, как проходил процесс создания полотна, какова его творческая история, но в первую очередь - сведения о том, какой грунт и какие краски использовались художником. Ведь картина заметно постарела и потускнела, цвета в отдельных ее местах основательно размыты.

Так сканируют "Ночной дозор". Картину нужно отсканировать 56 раз. Это займет почти два месяца

Какие пигменты применял живописец? Вносил ли он изменения в процессе работы над полотном либо позже, после его завершения? И если да, то что конкретно было переделано? Искусствоведы хотят сначала получить ответы на эти вопросы, только тогда реставраторы, восстанавливающие картину, смогут максимально приблизить состояние "Ночного дозора" к изначальному.

Задача, стоящая перед реставраторами, чрезвычайно сложна, поскольку шедевр Рембрандта не раз подвергался нападениям вандалов и но был поврежден. Только в ХХ веке это произошло трижды: в 1911-м, 1975-м и 1990-м годах. В последний раз "Ночной дозор" серьезно восстанавливали в 1976 году - после того как психически больной посетитель несколько раз ударил по холсту ножом. В 1990 году вандал облил полотно кислотой. К счастью, смотритель музея среагировал мгновенно и брызнул на полотно деминерализованной водой. Лишь благодаря этому оно пострадало не слишком сильно.

"Дневной" дозор?

Название "Ночной дозор" картина получила его уже после смерти Рембрандта. На самом деле сцена на полотне разворачивалась в дневное время. Просто от времени, от чада свечей и дыма каминов в помещениях, где холст прежде находился, он потемнел. К тому же его несколько раз покрывали лаком. Вот колорит картины и исказился.

По словам Грегора Вебера из Рейксмюсеум, в прежние времена реставраторы не раз позволяли себе интерпретировать художника, меняя первоначальную структуру картины. Скорее всего, подобная участь не обошла стороной и шедевр Рембрандта. Современные реставраторы ориентированы на то, чтобы как можно меньше "вмешиваться" в произведение искусства. При восстановлении "Ночного дозора" такого рода самодеятельность исключена.

Амстердамский Рейксмюсеум – один из самых знаменитых художественных музеев планеты. Каждый год он собирает свыше двух миллионов посетителей. В фондах Рейксмюсеума хранится самая крупная коллекция произведений Рембрандта в мире. Осуществляя беспрецедентную акцию "Операция "Ночной дозор", музей хочет, чтобы люди смогли заглянуть "за кулисы" его деятельности, показать, сколь кропотливая работа ведется в его реставрационных мастерских. На реставрацию "Ночного дозора" уйдет не меньше года. А обойдется "операция" примерно в три миллиона евро.

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