Оперативный штаб объяснил резкий рост случаев коронавируса в Москве

Рост числа случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Москве, где только за минувшие сутки было зафиксировано 5 358 заболевших, объясняется улучшением выявляемости коронавируса и увеличением количества центров, где положительные анализы подтверждаются. Такую уверенность в субботу, 2 мая, выразили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на наличие вируса нового типа возросло в 2 раза. К проведению исследований привлечены городские, федеральные и частные лаборатории. За счет их мощностей проводится более 40 тысяч анализов в день.

"Раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, что замедляло скорость обработки анализов. Сегодня таких центров в Москве стало 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших", - уверены в штабе.

Собянин: Реальное количество заболевших - около 2 процентов

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что носителями коронавирусной инфекции являются около 2 процентов населения мегаполиса. "По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2 процентов от общего количества жителей Москвы", - написал градоначальник в своем блоге.

По данным управления Росстата по столице, на 1 января этого года численность населения города достигала 12,6 млн человек. Два процента от этого числа составляют порядка 252 тыс. человек. Между тем, как сообщается на официальном сайте Стопкоронавирус.рф, на 11.35 мск 2 мая в городе выявлены 62 658 заболевших, 695 умерли.

"Мы находимся еще не в самой страшной фазе"

В фильме "Опасный вирус 4", который был показан на канале "Россия 1", журналистка спросила спросила Собянина, почему Россия - "внизу списка стран" по смертности от коронавируса на 1 млн населения. "Мы находимся еще не в самой страшной фазе, в серединной или в начальной фазе", - ответил мэр. "На мой взгляд, китайский вариант уже невозможен, мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны и надо просто бороться, сглаживая пики", - подчеркнул он. "Система здравоохранения хорошо справляется", - считает Собянин.

Ранее у премьер-министра РФ Михаила Мишустина был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. О своем положительном тесте глава кабмина сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции 30 апреля. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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