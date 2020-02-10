ОПЕК рекомендует сократить объемы добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в день

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) готова к масштабному сокращению объемов нефтедобычи, чтобы удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса. ОПЕК будет рекомендовать своим партнерам во втором квартале текущего года снизить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил в четверг, 5 марта, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, участвующий в переговорах ОПЕК в Вене.

При этом 14 стран ОПЕК готовы сократить свою добычу на один миллион баррелей в день и ожидают, что еще 500 тысяч баррелей возьмут на себя десять партнеров организации, в том числе РФ. Это будет соответствовать сокращению мировой нефтедобычи в общей сложности на 1,5 процента.

Условие - согласие России

C такой рекомендацией страны ОПЕК выступят 6 марта на совместном заседании с Россией и другими не входящими в организацию важными экспортерами нефти. Участники заседания в Вене признали, что вспышка нового коронавируса оказала значительное негативное влияние на глобальные экономические прогнозы и спрос на нефть.

Тем временем "Интерфакс" пишет, что Россия пока не обсуждала с партнерами по неформальной группе ОПЕК+ вариант дальнейшего сокращения нефтедобычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале. В ходе министерского комитета ОПЕК+ РФ выступила со своим предложением - продлить сделку на текущих условиях на один квартал, сообщил агентству осведомленный источник. "Другие варианты Россия не обсуждала", - добавил собеседник "Интерфакса".

Цены на нефть упали на 20 процентов с начала эпидемии коронавируса

Между тем цена на нефть европейской марки Brent 5 марта выросла на 1,4 процента до 51,80 доллара за один баррель, американской марки WTI - на 1,3 процента до 47,40 доллара за баррель. Вместе с тем с начала 2020 года цены на нефть снизились примерно на 20 процентов. Одной из причин является эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае, а затем и в ряде других стран мира и опасения возможного экономического кризиса. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Китае в конце 2019 года новый возбудитель выявлен у почти 97 тысяч людей в 87 странах и территориях, более 80 тысяч из этого числа - в КНР. Число жертв вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 превысило 3,3 тысячи человек.

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