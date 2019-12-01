Опасная еда: бактерии под микроскопом (фотогалерея)

Можно ли есть немытое яблоко, сырое мясо или вяленую рыбу? И чем грозит неправильное хранение продуктов?
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