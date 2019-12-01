 Опасная еда: бактерии под микроскопом (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.12.2019

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Культура и стиль жизни

Опасная еда: бактерии под микроскопом (фотогалерея)

Можно ли есть немытое яблоко, сырое мясо или вяленую рыбу? И чем грозит неправильное хранение продуктов?

  • Афлатоксины - плесневые грибы

    Бактерии в пище

    Афлатоксины - яд плесневых грибов

    Некоторые виды микроскопических грибов рода Aspergillus вырабатывают смертельно опасные токсины. Из всех биологических ядов это самые сильные. Растут эти плесневые грибы чаще всего на орехах и других зернах, семенах, плодах растений с высоким содержанием масла. Микотоксины устойчивы к тепловой обработке, находят их и в "залежавшихся" сборах трав и чае.

  • Афлатоксины

    Бактерии в пище

    Смертоносная плесень

    В малых дозах прием афлатоксинов может стать причиной серьезных заболеваний (например, рака печени), привести к нарушению внутриутробного развития плода. Высокая концентрация этого токсина вызывает острое отравление, нередко с летальным исходом. Поэтому следует полностью исключить из рациона употребление заплесневевших продуктов питания.

  • Сальмонеллы

    Бактерии в пище

    Сальмонеллы

    Бактерии рода Salmonella обитают в желудочно-кишечном тракте многих животных. Но для человека близкое знакомство с энтеробактериями ведет порою к тяжелым заболеваниям. Строгое соблюдение гигиены на кухне, как и тепловая обработка (достаточно 15 минут), в первую очередь, мясных и рыбных продуктов, помогут избежать распространения сальмонелл.

  • Кишечная палочка

    Бактерии в пище

    Кишечная палочка

    С одной стороны, бактерии вида Escherichia coli выполняют важные функции в кишечнике человека. Однако у людей с ослабленной иммунной системой особо опасный высокопатогенный штамм кишечной палочки (энтерогеморрагическая эшерихия коли - ЭГЭК) может вызвать тяжелую кишечную инфекцию.

  • Коварная зелень - бактерии на салате

    Бактерии в пище

    Коварная зелень

    Как и сальмонеллы, кишечную палочку ЭГЭК можно уничтожить при высокой температуре. К сожалению, бактерии обитают не только в продуктах животного происхождения, но и растительного. Перед употреблением в пищу листья салата, огурцы и прочую полезную зелень следует тщательно вымыть теплой водой. Важно использовать разные ножи для овощей и мяса. Это поможет уменьшить риск заражения.

  • Листерии

    Бактерии в пище

    Листерии

    Палочковидные бактерии вида Listeria известны своей отменной приспособляемостью. Обитают они практически везде, в том числе, и в продуктах питания. В организме человека они способны вызвать заражение крови или менингит (воспаление оболочек головного мозга). Победить листерии можно термической обработкой (на 70 градусов в течение не менее 10 минут).

  • Норовирус

    Бактерии в пище

    Норовирус

    Вирус Норуолк, или Норфолк из рода норовирусов - зачастую виновник распространенного "расстройства желудка" с тошнотой, рвотой и диареей. До 12 дней вирус может выжить на овощах и мясных продуктах. Средства борьбы - тепловая обработка и дезинфекция рук.

  • Залог здоровья - чистые руки

    Бактерии в пище

    Залог здоровья - чистые руки

    С микробами продукты питания соприкасаются уже во время их обработки. Особенно на собственной кухне. Соблюдение гигиены - лучший способ противостояния бактериям и вирусам. Главное - тщательно вымыть руки с мылом перед тем, как приступить к приготовлению пищи.

  • Правила кухонной гигиены

    Бактерии в пище

    Золотые правила кухонной гигиены

    Замораживать оттаявшие продукты снова не рекомендуется. Для разделывания мяса, рыбы и овощей необходимо использовать разные доски - так можно исключить перенос бактерий на продукты, не требующие термической обработки. Мясо и рыбу следует готовить не менее десяти минут (не ниже 70 градусов) и съедать в тот же день!

    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


  • Афлатоксины - плесневые грибы

    Бактерии в пище

    Афлатоксины - яд плесневых грибов

    Некоторые виды микроскопических грибов рода Aspergillus вырабатывают смертельно опасные токсины. Из всех биологических ядов это самые сильные. Растут эти плесневые грибы чаще всего на орехах и других зернах, семенах, плодах растений с высоким содержанием масла. Микотоксины устойчивы к тепловой обработке, находят их и в "залежавшихся" сборах трав и чае.

  • Афлатоксины

    Бактерии в пище

    Смертоносная плесень

    В малых дозах прием афлатоксинов может стать причиной серьезных заболеваний (например, рака печени), привести к нарушению внутриутробного развития плода. Высокая концентрация этого токсина вызывает острое отравление, нередко с летальным исходом. Поэтому следует полностью исключить из рациона употребление заплесневевших продуктов питания.

  • Сальмонеллы

    Бактерии в пище

    Сальмонеллы

    Бактерии рода Salmonella обитают в желудочно-кишечном тракте многих животных. Но для человека близкое знакомство с энтеробактериями ведет порою к тяжелым заболеваниям. Строгое соблюдение гигиены на кухне, как и тепловая обработка (достаточно 15 минут), в первую очередь, мясных и рыбных продуктов, помогут избежать распространения сальмонелл.

  • Кишечная палочка

    Бактерии в пище

    Кишечная палочка

    С одной стороны, бактерии вида Escherichia coli выполняют важные функции в кишечнике человека. Однако у людей с ослабленной иммунной системой особо опасный высокопатогенный штамм кишечной палочки (энтерогеморрагическая эшерихия коли - ЭГЭК) может вызвать тяжелую кишечную инфекцию.

  • Коварная зелень - бактерии на салате

    Бактерии в пище

    Коварная зелень

    Как и сальмонеллы, кишечную палочку ЭГЭК можно уничтожить при высокой температуре. К сожалению, бактерии обитают не только в продуктах животного происхождения, но и растительного. Перед употреблением в пищу листья салата, огурцы и прочую полезную зелень следует тщательно вымыть теплой водой. Важно использовать разные ножи для овощей и мяса. Это поможет уменьшить риск заражения.

  • Листерии

    Бактерии в пище

    Листерии

    Палочковидные бактерии вида Listeria известны своей отменной приспособляемостью. Обитают они практически везде, в том числе, и в продуктах питания. В организме человека они способны вызвать заражение крови или менингит (воспаление оболочек головного мозга). Победить листерии можно термической обработкой (на 70 градусов в течение не менее 10 минут).

  • Норовирус

    Бактерии в пище

    Норовирус

    Вирус Норуолк, или Норфолк из рода норовирусов - зачастую виновник распространенного "расстройства желудка" с тошнотой, рвотой и диареей. До 12 дней вирус может выжить на овощах и мясных продуктах. Средства борьбы - тепловая обработка и дезинфекция рук.

  • Залог здоровья - чистые руки

    Бактерии в пище

    Залог здоровья - чистые руки

    С микробами продукты питания соприкасаются уже во время их обработки. Особенно на собственной кухне. Соблюдение гигиены - лучший способ противостояния бактериям и вирусам. Главное - тщательно вымыть руки с мылом перед тем, как приступить к приготовлению пищи.

  • Правила кухонной гигиены

    Бактерии в пище

    Золотые правила кухонной гигиены

    Замораживать оттаявшие продукты снова не рекомендуется. Для разделывания мяса, рыбы и овощей необходимо использовать разные доски - так можно исключить перенос бактерий на продукты, не требующие термической обработки. Мясо и рыбу следует готовить не менее десяти минут (не ниже 70 градусов) и съедать в тот же день!

    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


Смотрите также:
Как противостоять простудным заболеваниям

  • Теплая одежда

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Шапка, шарф и теплые носки

    И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

  • Рукопожатие в период вирусных заболеваний

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Соблюдать дистанцию

    Во время очередной эпидемии гриппа и простудных заболеваний следует, по возможности, избегать массового скопления людей (крупные мероприятия, переполненный общественный транспорт), также как и тесный контакт с носителями инфекции. Как это ни странно может показаться окружающим, но приветствовать друг друга в этот период лучше без рукопожатия, настаивает врач.

  • Профилактика гриппа - проветривание помещения

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чаще проветривать помещение

    Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

  • Морковный ок с имбирем и облепихой

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Антипростудный напиток

    Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

  • Раковина

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Руки мыть тщательно и часто

    Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

  • Продукты питания

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Полноценное питание

    Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

  • Айнтопф

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Айнтопф против гриппа

    Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

  • Осенний лес

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Прогулка в обеденный перерыв

    Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

  • Ванна для ног

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванны для ног

    Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

  • Поход в сауну

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванна или сауна?

    Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

  • Профилактика гриппа - чай с лимоном

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чай согревает и предупреждает

    Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

  • Постель

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Оздоровительный сон, секс и никакого стресса

    Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научиться делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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