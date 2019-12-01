Опасная еда: бактерии под микроскопом (фотогалерея)

Как противостоять простудным заболеваниям

Шапка, шарф и теплые носки

И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.