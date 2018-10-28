 ООП заморозила признание государства Израиль | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2018

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Мир

ООП заморозила признание государства Израиль

Руководство ООП отказалось от выполнения всех палестинских обязательств, вытекающих из соглашения в Осло. В ООП указали, что данное решение принято в ответ на игнорирование Израилем своих обязательств.

Палестинские флаги

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП), в связи с тупиковой ситуацией на переговорах по ближневосточному урегулированию, принял решение о приостановке процесса признания государства Израиль. В коммюнике Центрального совета, принятом вечером в понедельник, 29 октября, в Рамаллахе, подчеркивается, что данное решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

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В документе указывается, что ООП прекращает сотрудничество с Израилем в любых сферах, включая безопасность и экономику, а также отказывается от выполнения обязательств, вытекающих из соглашений, заключенных в Осло. "Учитывая продолжающееся нежелание Израиля выполнять подписанные обязательства, Центральный совет ООП отказывается от обязательств, взятых на себя ООП и Палестинской автономией касательно соглашений со страной-оккупантом (Израилем)", - говорится в коммюнике.

Соглашения в Осло

Соглашения в Осло, подписанные в 1993 году, предполагали создание независимого палестинского государства в течение пяти лет. Недовольство палестинцев вызывает также тот факт, что Израиль продолжает строительство еврейских поселений на оккупированных территориях - на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Объявляя о своем решении, Центральный совет ООП не уточнил, каким образом оно будет выполнено. Израиль контролирует весь импорт и экспорт с палестинских территорий. Еще летом 2017 года, на фоне кризиса вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, Центральный совет ООП объявил о прекращении сотрудничества с Израилем в сфере безопасности, однако это решение так и не было выполнено. Решение совета должно быть утверждено главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, который является председателем исполкома ООП.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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