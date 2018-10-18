 ООН сообщила об отмене закона о конфискации домов беженцев в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.10.2018

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Мир

ООН сообщила об отмене закона о конфискации домов беженцев в Сирии

По данным ООН, сирийские власти отменили "закон номер 10", который позволял конфисковать дома беженцев и застраивать их землю. Теперь миллионы беженцев не лишатся своей собственности.

В Дамаске

В Дамаске

Власти Сирии отменили "закон номер 10", предусматривающий конфискацию домов, земли и другого имущества беженцев и перемещенных лиц. Об этом сообщил координатор ООН по предоставлению срочной гуманитарной помощи Ян Эгеланн в четверг, 18 октября, в Женеве на заседании гуманитарных организаций ООН. Он подчеркнул, что это решение показывает, что "дипломатия может победить даже в Сирии".

Эгеланн добавил, что об этом решении его неоднократно информировали российские чиновники. "Если Россия утверждает, что закон был отозван, и что были совершены ошибки, - это хорошие новости", - сказал Эгеланн. Официальной реакции на это сообщение пока не последовало ни с сирийской, ни с российской стороны.

Миллионы беженцев могли навсегда лишиться дома

В апреле в Сирии был принят "закон номер 10", позволяющий по факту лишать прав на собственность покинувших страну граждан. Согласно ему, если владельцы не явятся в 30-дневный срок в местные органы власти с документами на собственность, она переходит в руки властей. Сирийские власти также могут выдавать разрешения на строительство на частных земельных участках, поскольку права на них утрачиваются. Этот закон рассматривали как препятствующий возвращению на родину миллионов сирийских беженцев и внутренних переселенцев.

Контекст

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Скептики не исключают, что режим Башара Асада позднее может "возродить" этот закон или применить его в другом виде, отмечает агентство АР.

Реакция Берлина на "закон номер 10"

Правительство ФРГ возмущено "необоснованной законодательной нормой, ставящей под вопрос имущественные права многих сирийских беженцев", заявили в апреле в МИД ФРГ. По всей видимости, режим Асада пытается "основополагающим образом изменить ситуацию на местах в свою пользу и в пользу своих сторонников и осложнить возвращение огромного числа сирийцев".

"Мы убедительно призываем сторонников режима, прежде всего Россию, предотвратить выполнение этого закона", - подчеркнуло тогда внешнеполитическое ведомство в Берлине. При этом речь идет о судьбе и будущем людей, "которые уже более семи лет вынуждены переносить страдания и лишения" и которые надеются "когда-нибудь снова обрести мирную жизнь в Сирии", указал МИД Германии.

Впоследствии Берлин провел консультации с другими странами ЕС по возможным способам противодействия плану Дамаска с привлечением к решению этой проблемы ООН.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

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    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

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    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране. (25.01.2016)  

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