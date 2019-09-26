 ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 03.11.2019

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Украина

ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе

В ходе конфликта на востоке Украины 9 тысяч мирных жителей получили ранения, более миллиона человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, заявили эксперты ООН.

Последствия обстрела в Донбассе

Последствия обстрела в Донбассе (фото из архива)

В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Такие данные Организация Объединенных Наций приводит в субботу, 2 ноября. Еще до 9000 человек получили ранения.

Контекст

В Германии только что вышел роман Андрея Куркова "Серые пчелы". Он рассказывает о тех, кто живет на войне в Восточной Украине, хотя в ней не участвует. Андрей Курков - в интервью DW. (26.08.2019)

Почему Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", опасен ли этот шаг для Украины и какой должна быть реакция Киева - в материале DW. (25.04.2019)

В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


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