ООН: На пути между Ливией и Италией погибает каждый 15-й беженец

В 2018 году увеличилось (пропорционально) число погибающих при пересечении Средиземного моря беженцев. Об этом во вторник, 29 января, сообщил Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR). Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией либо Мальтой. Если в 2017 году на этом пути погибал один беженец на 37 благополучно переправившихся, то в 2018 году уже один на 14 переправившихся.
В 2018 году через Средиземное море стран Евросоюза достигло 117 тысяч беженцев. По меньшей мере, 2275 утонуло в море. Гуманитарные организации считают, что цифра погибших занижена, так как далеко не все тела и лодки удается найти. Увеличение числа погибших в районе Ливии они связывают с ограничением работы спасательных миссий в регионе. В 2017 году Средизменое море преодолело 172 тысячи беженцев, количество погибших составило 3139 человек.
К середине 2018 года в мире насчитывалось около 68,8 млн мигрантов, перемещенных лиц и тех, кто ищет убежище. Это на 300 тысяч больше, чем на конец декабря 2017 года, сообщает UNHCR.
Число заявок на получение убежища в Германии вместе с тем снизилось на 20 процентов. В первые шесть месяцев 2018 года было подано 81,8 тысяч заявок, за тот же период в 2017 году - 101 тысяча, в 2016 году - 387,7 тысяч.
Каждый третий беженец в мире - из Сирии, большинство покинувших свою страну сирийцев живут в Турции (3,6 млн), Ливане (968,1 тысяч) и Иордании (667,2 тысячи). В Германии находятся 514 тысяч выходцев из Сирии.
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Автор: Нермин Исмаил