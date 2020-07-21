ООН начала вывод контингента миротворцев из Судана

Организация Объединенных Наций в пятницу, 1 января, начала вывод своего миротворческого контингента из Судана. Все военные и полицейские силы ооновской миссии ЮНАМИД должны покинуть суданскую провинцию Дарфур и территорию страны к 30 июня 2021 года, заявили в представительстве ЮНАМИД в Хартуме. Таким образом, "ответственность за защиту гражданского населения" переходит к правительству Судана, подчеркивается в заявлении ЮНАМИД.

Совместная миссия ООН и Африканского Союза действовала в Дарфуре 13 лет, на ее пике там были дислоцированы до 16 тысяч "голубых касок". 22 декабря 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении деятельности ЮНАМИД 31 декабря.

Правозащитники недовольны выводом миротворцев

С просьбой завершить эту миссию обратилось к ООН временное правительство Судана. Ситуация с безопасностью в Дарфуре остается напряженной, поэтому решение Совбеза ООН вызвало критику со стороны правозащитников, в столице региона Ньяле перед штаб-квартирой ЮНАМИД проходили многочисленные протесты.

В 2003 году в Дарфуре вспыхнул конфликт между повстанцами и армией Судана, в ходе которого погибли около 300 тысяч человек, а 2,5 млн человек были вынуждены бежать. Это произошло после того, как население региона заявило о своем праве участвовать в принятии решений и распределении бюджета. Авторитарный глава Судана Омар аль-Башир, впоследствии свергнутый в 2019 году, ответил на это крайне жестоко.

Экс-президент подозревается в геноциде

В 2009 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира - тогда еще президента - по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. Его считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава. Аль-Башира судят на родине, он находится под стражей.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия намерена создать пункт ВМФ в Судане. В пункте материально-технического обеспечения РФ сможет размещать корабли с ядерной энергетической установкой, следует из соглашения двух стран.

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