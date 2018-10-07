 ООН настаивает на срочных мерах против глобального потепления | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2018

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Мир

ООН настаивает на срочных мерах против глобального потепления

Необходимо удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градусов Цельсия, подчеркивают эксперты ООН по изменению климата. Для этого, по их мнению, нужны "беспрецедентные" изменения.

Пингвин

Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества". Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник, 8 октября, на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон.

Контекст

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Немецкие и российские эксперты видят политические причины, препятствующие развитию "зеленой" энергетики в России. DW - с некоторыми из их выводов. (29.11.2017)

Только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро, посчитали в IPCC. Уровень выбросов CO2, по мнению экспертов, необходимо сократить на 24 процента к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году - свести к нулю.

Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Цель Парижского соглашения по климату - до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.

Смотрите также:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

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  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

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    Когда наступит перелом?

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  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

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    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


  • USA Kohleindustrie (picture-alliance/AP Images/R. Dorgan)

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    Уголь, нефть и газ - главные враги

    Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

  • Braunkohle-Bagger

    Переход к альтернативной энергетике

    Требуется новый подход

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  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Энергия солнца как двигатель прогресса

    Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

  • Repower Windprojekt Clauen Deutschland

    Переход к альтернативной энергетике

    Все больше и эффективнее

    Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    Переход к альтернативной энергетике

    Дома без ископаемого топлива

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  • LED Lampe

    Переход к альтернативной энергетике

    Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2

    Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

  • Phileas Bus vor Windrädern Wasserstoffbus

    Переход к альтернативной энергетике

    Экологически чистый транспорт

    Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

  • Toyota Mirai Brennstoffzellenauto Präsentation in Tokyo 18.11.2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Первый серийный автомобиль на водороде

    С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

  • Bio-Bus in Bristol Großbritannien EINSCHRÄNKUNG

    Переход к альтернативной энергетике

    Топливо из фекалий и мусора

    Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

  • Elektroauto auf der Intersolar 2014 in München

    Переход к альтернативной энергетике

    Бум на рынке батарей

    Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

  • LED Lampe mit Batterie

    Переход к альтернативной энергетике

    Прогресс в области "чистых" технологий

    На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

  • Demo für erfolgreiche Energiewende Düsseldorf 2014

    Переход к альтернативной энергетике

    Движение в защиту климата

    Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии.

    Автор: Максим Филимонов


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Ископаемые виды топлива принесли не только экономическое процветание, но и глобальное потепление. Согласно данным ООН, выбросы СО2 в атмосферу должны быть прекращены к 2050 году. (08.12.2014)  

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