ООН: Каждый второй ребенок-мигрант лишен возможности посещать школу

Все больше детей-мигрантов лишены возможности посещать школу. Доступа к школьному образованию не имеют 4 млн из 7,4 млн юных беженцев во всем мире, следует из доклада Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, обнародованного в среду, 29 августа. Это означает, что только за последние полгода число таких детей увеличилось на полмиллиона.

По данным доклада, лишь 61 процентов детей-мигрантов посещают начальную школу, в то время как общемировой показатель составляет 92 процента. Что касается дальнейшего образования, то его получают лишь 23 процента юных беженцев по сравнению с 84 процентами детей в общемировом масштабе. И если завершают образование 37 процентов детей во всем мире, то среди детей-мигрантов этот показатель составляет лишь один процент.

Дать шанс детям

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал все страны, принимающие беженцев, открыть двери для детей мигрантов и дать им возможность получить высшее образование в более старшем возрасте.

"Образование не только помогает детям залечить раны войны. Это ключ к восстановлению их родных стран. Школа - это место, где беженцы могут ощутить что-то, похожее на нормальность. Если мы не примем меры, то эту удручающую статистику пополнят сотни тысяч других детей", - предупредил Гранди.

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