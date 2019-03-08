Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта

Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.
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Кто лучшие водители - женщины или мужчины? Мы решили разобраться со стереотипами. (08.03.2018)