Бабанов Омурбек Токтогулович - киргизский политик, лидер парламентской фракции и оппозиционной политической партии "Республика-Ата Журт".

Омурбек Бабанов с 23 декабря 2011 года по 1 сентября 2012 года занимал пост премьер-министра Киргизской Республики. С 23 сентября по 14 ноября 2011 года и с 1 по 23 декабря 2011 года был исполняющим обязанности премьер-министра. Бабанов, возглавляя киргизскую оппозиционную партию "Республика-Ата Журт" и фракцию в парламенте, выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, проведение которых запланировано на 15 октября.