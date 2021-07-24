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Омурбек Бабанов

Бабанов Омурбек Токтогулович - киргизский политик, лидер парламентской фракции и оппозиционной политической партии "Республика-Ата Журт".

Омурбек Бабанов с 23 декабря 2011 года по 1 сентября 2012 года занимал пост премьер-министра Киргизской Республики. С 23 сентября по 14 ноября 2011 года и с 1 по 23 декабря 2011 года был исполняющим обязанности премьер-министра. Бабанов, возглавляя киргизскую оппозиционную партию "Республика-Ата Журт" и фракцию в парламенте, выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, проведение которых запланировано на 15 октября.

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева обвинили в организации массовых беспорядков 24.07.2021

По версии следствия, Алмазбек Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с экс-премьером Бабановым "с целью захвата власти" в Кыргызстане в октябре 2020 года.
Освобождение Омурбека Текебаева. Станет ли опальный политик союзником президента Киргизии?

Освобождение Омурбека Текебаева. Станет ли опальный политик союзником президента Киргизии? 31.08.2019

Арест экс-президента Алмазбека Атамбаева дал только передышку команде Сооронбая Жээнбекова, считают опрошенные DW эксперты. Для стабилизации ситуации в стране главе государства нужны союзники.
Экс-премьер Киргизии отменил возвращение из Москвы на родину

Экс-премьер Киргизии отменил возвращение из Москвы на родину 13.04.2019

По словам лидера оппозиционной партии "Республика" Омурбека Бабанова, он узнал о готовящихся провокациях в отношении его сторонников.
Против экс-кандидата в президенты Киргизии возбуждено уголовное дело

Против экс-кандидата в президенты Киргизии возбуждено уголовное дело 04.11.2017

Омурбека Бабанова, занявшего второе место на президентских выборах, обвиняют в разжигании розни и призывах к насильственной смене конституционного строя. Против него возбуждено уголовное дело.
Почему выборы президента Киргизии интригуют и пугают

Почему выборы президента Киргизии интригуют и пугают 15.10.2017

Даже эксперты не могут предугадать итоги президентских выборов в Киргизии. Является ли это свидетельством зрелости киргизской государственной системы?
В Киргизии завершилось голосование на выборах президента

В Киргизии завершилось голосование на выборах президента 15.10.2017

Основная борьба на выборах президента Киргизии развернулась между фаворитом Атамбаева - Сооронбаем Жээнбековым - и оппозиционером-реформатором Омурбеком Бабановым.

Визит киргизского премьера в Москву: Медведев напомнил о долге

Визит киргизского премьера в Москву: Медведев напомнил о долге 25.07.2012

Визит киргизского премьера Омурбека Бабанова в Москву не способствовал урегулированию киргизско-российских разногласий, считают эксперты. Премьеры Бабанов и Медведев не сумели договориться. Москва напомнила о долге.
Киргизское правительство подводит итоги 100 дней работы

Киргизское правительство подводит итоги 100 дней работы 18.04.2012

Новое киргизское правительство во главе Омурбеком Бабановым обещало провести масштабные реформы в течение первых 100 дней своей работы. Этот срок истек, и эксперты констатируют, что программа реформ не дала результата.
В Киргизии предпринимается вторая попытка сформировать правящую коалицию

В Киргизии предпринимается вторая попытка сформировать правящую коалицию 04.12.2010

Президент Киргизии Роза Отунбаева поручила лидеру парламентской фракции партии "Республика" Омурбеку Бабанову сформировать правящую коалицию. Согласно Конституции, на формирование отводится 15 дней.