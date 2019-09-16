 Омела на Рождество - романтический полупаразит (фото) | Кадр дня | DW | 08.12.2019

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Кадр за кадром

Омела на Рождество - романтический полупаразит (фото)

Перед Рождеством веточки этого вечнозеленого растения принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться.

Плоды и цветы омелы

Магдебург • Mistel - так немцы называют это растение, которое в предрождественские недели охотно используют в Германии и многих других странах Европы для праздничного украшения домов. Как раз сейчас, когда осенью уже облетели листья, шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы хорошо видны на деревьях, где они селятся - получают влагу и питательные вещества через свои корни, которые пускают в древесные ветви. Однако фотосинтез омела осуществляет самостоятельно, то есть паразитирует лишь отчасти.

Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клюв от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость. Такая, вот, стратегия. Сами плоды - слабоядовитые, поэтому от детей и домашних животных их следует держать подальше. Однако препараты из омелы находят самое разнообразное применение в современной медицине - вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.

Омела в Берлине

Омела в Берлине

Хотя это растение является полупаразитом, в Германии оно находится под охраной, то есть просто так срывать или срезать омелу в лесу или парке запрещено. Веточки здесь покупают в цветочных магазинах. Растет медленно. Первый раз цветет лишь на пятый год.

Омела в Магдебурге

Омела в Магдебурге

Согласно традиции, в декабре перед праздниками ветки омелы вешают над входной дверью - для защиты от магии и колдовства. Также их используют, например, для составления рождественских венков. Считается, что люди, встретившиеся под омелой перед Рождеством, обязаны поцеловаться. Сам этот поцелуй должен стать залогом счастья и вечной любви. Раньше отказ от такого поцелуя сулил девушке весь следующий год остаться незамужней.

Перечислять разные традиции и приметы можно еще долго. Начало же они берут в стародавние времена - с праздников Сатурналий в Древнем Риме и разных обычаев древних скандинавских народов. Для последних омела была символом мира. Враги, случайно встретившись под деревом, на котором она росла, должны были на ближайший день сложить оружие.

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    Автор: Максим Нелюбин


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