Омбудсмен сообщил об отстранении сотрудников колонии после пыток

Идентифицированные по видео с пытками заключенного сотрудники ярославской колонии отстранены от исполнения обязанностей. Позднее будет рассмотрен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Семнадцать сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославской области, идентифицированных по видео с избиениями заключенного, отстранены от исполнения своих обязанностей. Об этом в воскресенье, 22 июля, заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Вопрос о привлечении их к уголовной ответственности будет рассмотрен позднее, добавил омбудсмен.
В тот же день правозащитный фонд "Общественный вердикт" на своей странице в соцсети Facebook сообщил о задержании сотрудника отдела безопасности колонии Алексея Бровкина. Накануне правозащитники этого фонда уже сообщали о задержании другого сотрудника ИК №1, Максима Яблокова, однако эту информацию опровергли в Следственном комитете России (СКР).
Пытки в ярославской колонии
20 июля "Новая газета" опубликовала видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года. Запись журналистам передал правозащитный фонд "Общественный вердикт".
В день публикации видео правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий тех работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.
После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку.
Смотрите также: