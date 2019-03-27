Ольга Радецкая: Когда все хорошо, русскую литературу читают меньше

Ольгу Радецкую (Olga Radetzkaja) есть с чем поздравлять: премию Straelener Übersetzerpreis она получила за блестящий перевод романа Виктора Шкловского "Сентиментальное путешествие". О переводчиках обычно известно очень мало. Можно найти разве что краткую биографическую справку в аннотации издательства - и всё. Поэтому в начале интервью с Ольгой Радецкой корреспондент DW попросил ее рассказать немного о себе. Где она родилась? Как оба языка - русский и немецкий - стали родными для нее?

Ольга Радецкая: Нет, все-таки у меня только один родной язык - немецкий. Несмотря на мои совсем русские имя и фамилию, я коренная немка, родилась в Баварии, в маленьком городе Амберге, там и выросла. После школы переехала в Берлин, поступила в университет на отделение славистики. Вот тогда и стала учить русский язык, который был хотя и не родным для меня, но все же стал очень близким и важным.

DW: За исключением легкого, очень легкого акцента трудно распознать в вас коренную немку. А почему родители дали вам русское имя Ольга?

- Родители мне дали имя Хельга. А имя Ольга мне дала позже в качества прозвища одна близкая подруга, и оно приросло ко мне.

- Как вы пришли к русской литературе?

- Я пришла к русской литературе через мировую литературу. Я была очень читающим ребенком (и можно сказать, осталась им до сих пор в каком-то смысле). Читала я и русскую литературу. Она притягивала меня, как и все русское, тем, что это было тогда что-то загадочное и далекое. Я поступила в университет в 1984 году. Горбачев уже стал Генеральным секретарем, но это был еще Советский Союз, существовал так называемый "железный занавес", страна была закрыта...

- В документальном фильме, соавтором которого вы являетесь и который рассказывает о работе переводчиков художественной литературы с русского языка на немецкий и с немецкого на русский, известный филолог и переводчик Соломон Апт произносит такие слова: "То, чем вы не восхищаетесь, лучше не переводить?" Вы тоже так считаете? Все-таки речь идет о ремесле, в котором не всегда есть возможность выбирать...

- Я думаю, что любое ремесло требует страсти. Не обязательно восхищение. То есть не все тексты, которые я перевела, вызывали у меня безграничный восторг. Но в каждом из этих текстов было что-то, что меня зацепило и что ставило передо мной интересную и неочевидную задачу. Среди книг, которые я перевела, есть особенно любимые, очень важные для меня, но и другие требовали от меня какого-то нового, особенного подхода, оригинального языкового решения. Мне надо, чтобы мне было интересно.

- Вы переводили книги Льва Толстого, Павла Флоренского и, так сказать, с другой стороны - Владимира Сорокина, Евгения Водолазкина. Контраст очень большой.

- Да. Но для меня это одна из интересных сторон этой профессии - то, что удается менять амплуа, роли. Есть актеры, которые всегда представляют примерно один и тот же типаж. Я другого типа актриса, если можно так выразиться, сравнивая - в определенном смысле - профессию переводчика художественной литературы и ремесло актера. Я люблю исполнять очень разные роли.

- И какая роль вам больше по душе: роль переводчицы Флоренского или Сорокина?

- Сегодня я бы сказала: Сорокина. Правда, я перевела весьма специфическую книгу Флоренского, книгу об искусстве, теоретического, философского толка. Думаю, что если бы мне сегодня дали возможность выбирать: перевести эту книгу Флоренского или новую книгу Сорокина, я бы, наверное, выбрала Сорокина.

Обложка немецкого издания романа Водолазкина "Лавр"

- Сколько времени занимает у вас обычно перевод той или иной книги? Сколько времени ушло, скажем, на перевод романа "Лавр" Водолазкина?

- Мне трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я занимаюсь не только исключительно переводами, но еще и работаю редактором журнала Osteuropa ("Восточная Европа"), делю свое время между этими двумя работами. То есть перевод обычно затягивается дольше, чем могло бы быть. "Лавр" был готов, кажется, через 8-9 месяцев после того, как я взялась за эту книгу.

- В 1990-е годы и в Германии, и в целом в Западной Европе был бум русской литературы. Сейчас как будто наступило затишье. Или это только так кажется?

- Я бы не сказала, что затишье. Конечно, ситуация в 90-е была в каком-то смысле уникальной. Уникальной в России, где выходили потоком и классики Серебряного века, не издававшиеся в советское время или издававшиеся малыми тиражами, в урезанном виде, и новые, современные авторы. Уникальной и на Западе, потому что это сказалось также на переводах как на немецкий, так и на другие европейские языки. То есть и тут была такая волна. Парадоксальным образом, однако, интерес к русской литературе растет тогда, когда отношения между нашими странами кризисные. Когда все хорошо, русскую литературу читают меньше.

- То есть сейчас, по идее, русскую литературу должны были бы читать больше?

- Во всяком случае, затишья, о котором говорите вы, нет. Все-таки выходят русские книги.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Я сейчас впервые перевожу на немецкий французскую книгу. Это что-то совсем другое. А потом я буду работать над стихами Марии Степановой, современного поэта, и прозой Марины Цветаевой для ее нового собрания сочинений, которое выходит в издательстве Surkamp. То есть опять-таки очень разные эпохи.

Смотрите также:

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Будденброки. История гибели одного семейства" Роман Томаса Манна (Thomas Mann) 1901 года повествует о жизни и упадке богатой семьи торговцев из Любека. За эту книгу писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе. На снимке - кадр из экранизации 2008 года. Оригинальное название романа - "Buddenbrooks: Verfall einer Familie".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Берлин, Александерплац" Жизнь Берлина конца 1920-х предстает перед читателем во всем многообразии. Роман Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) 1929 года лег в основу культового фильма Райнера Вернера Фасбиндера. На фото - режиссер (в центре) с исполнителями главных ролей. Оригинальное название романа - "Berlin Alexanderplatz".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Мефистофель. История одной карьеры" Роман, написанный сыном Томаса Манна Клаусом Манном (Klaus Mann) в 1936 году, повествует о жизни Хендрика Хёфгена - актера и режиссера, предающего свой талант ради карьеры. Хёфген становится соучастником преступлений нацистов. На фото - репетиции "Мефистофеля" в венском "Бургтеатре" (2018 г.) Оригинальное название романа - "Mephisto".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Каждый умирает в одиночку" Роман Ганса Фаллады (Hans Fallada) 1947 года считается первой книгой, написанной о Сопротивлении писателем, не эмигрировавшим из нацистской Германии. На фото - съемочная группа фильма "Одни в Берлине" в 2016 году. Вторая справа - Эмма Томпсон. Оригинальное название романа - "Jeder stirbt für sich allein".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Смерть в Риме" Роман Вольфганга Кёппена (Wolfgang Koeppen), написанный в 1954 году, критики прозвали "кривым зеркалом" послевоенной западногерманской действительности. Кёппен критиковал в нем остатки идеологии и поведения, которые привели Германию к нацизму и войне. На фото - рабочий стол в музее писателя в Грайфсвальде. Оригинальное название романа - "Der Tod in Rom".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Расколотое небо" Кристу Вольф (Christa Wolf) принято считать самой значимой писательницей ГДР. В ее романе "Расколотое небо" ("Der geteilte Himmel") 1963 года речь идет о проблематике разделенной Германии. На фото - репетиция спектакля "Расколотое небо" в берлинском театре "Шаубюне" (2015 г.)

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Потерянная честь Катарины Блюм" В этом романе лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля (Heinrich Böll), написанном в 1974 году, молодая немка по имени Катарина Блюм влюбляется в террориста, они проводят вместе ночь, а утром девушку арестовывают. Роман ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum") был экранизован в 1975 году (на фото).

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Открытие медлительности" Мораль Стена Надольного (Sten Nadolny) такова: хорош тот, кто не торопится во имя успеха, а держит время в своих руках. Герой вышедшей в 1983 году книги "Открытие медлительности" ("Die Entdeckung der Langsamkeit") - сэр Джон Франклин, английский мореплаватель, исследователь Арктики. На фото - Стен Надольный.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Animal Triste" "После соития всякая тварь тоскует", - словами из этого латинского изречения названа книга Моники Марон (на фото), изданная в 1996 году. Сюжет таков: женщина-палеонтолог, работающая в берлинском музее, страстно влюбляется в своего коллегу. Моника Марон (Monika Maron) исследует эту страсть, наслаждаясь каждой деталью. "Animal Triste" - оригинальное название книги.

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Чернильное сердце" Самый известный роман гранд-дамы немецкого фэнтези Корнелии Функе (Cornelia Funke) был впервые издан в 2003 году. По словам Функе, писать для детей - самая замечательная профессия на свете: "Я знаю, каково это - быть маленьким, быть другим". Оригинальное название книги - "Tintenherz".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Гуд бай, Берлин!" Двое подростков отправляются путешествовать на старой "Ниве" по берлинским окрестностям. И выясняется, что люди вовсе не так плохи, как о них говорят! Из "романа воспитания" Вольфганга Херрндорфа (Wolfgang Herrndorf) 2010 года получился симпатичный роуд-муви "Гуд бай, Берлин!", который снял в 2016 году Фатих Акин (на фото - исполнители главных ролей). Оригинальное название книги - "Tschick".

12 немецких книг, которые должен прочитать каждый "Дни убывающего света" Личные истории, соединенные автором, наглядно иллюстрируют жизнь в ГДР. Дебютный роман "In Zeiten des abnehmenden Lichts" Ойгена Руге (Eugen Ruge), изданный в 2011 году, был удостоен Немецкой книжной премии как лучший роман 2011 года на немецком языке. Спектакль по роману "Дни убывающего света" поставили в 2013 году в берлинском Немецком театре (на фото - репетиция). Автор: Дарья Брянцева



________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp