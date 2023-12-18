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Ольга Лебедева
Журналистка Deutsche Welle. Автор отдела новостей русской редакции DW.
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Ольга Лебедева: избранные публикации
В ООН призвали РФ раскрыть местонахождение Навального
РФ должна немедленно сообщить, где и в каком состоянии находится Навальный, заявила спецдокладчица Мариана Кацарова.
Права человека
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
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Ольга Лебедева: другие публикации
Суд отклонил иск Кара-Мурзы к СК в связи с его отравлениями
Суд отклонил иск Кара-Мурзы к СК в связи с его отравлениями
Судья Замоскворецкого суда Рахматов отказал Владимиру Кара-Мурзе в удовлетворении его иска к Следственному комитету.
Политика
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
Кнессет - против признания палестинского гоударства
Кнессет - против признания палестинского гоударства
Парламент Израиля поддержал принятую ранее декларацию правительства, отвергающую "диктат мира с палестинцыми".
Конфликты
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
Кризисы обошлись немецкой экономике в 545 млрд евро
Кризисы обошлись немецкой экономике в 545 млрд евро
За последние четыре года в Германии на 400 млрд евро сократилось потребление и на примерно 150 млрд евро - инвестиции.
Экономика и бизнес
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине
ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине
Берлин планирует передать Праге танки Leopard 2A4 из Швейцарии, а чешская армия предоставит ВСУ советские танки Т-72.
Конфликты
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
Украинцы - вторая по численности группа иностранцев в ФРГ
Украинцы - вторая по численности группа иностранцев в ФРГ
Доля украинцев в населении Германии возросла до 1,4 процента. Самой большой группой иностранных граждан остаются турки.
Общество
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине
Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине
Посол Германии в ЕС раскритиковал позицию других европейских стран по вопросу дальнейшей военной помощи Украине.
Конфликты
22.02.2024
22 февраля 2024 г.
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