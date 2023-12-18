  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси

Ольга Лебедева

Журналистка Deutsche Welle. Автор отдела новостей русской редакции DW.

Пропустить раздел Ольга Лебедева: избранные публикации

Ольга Лебедева: избранные публикации

Политик Алексей Навальный в суде

В ООН призвали РФ раскрыть местонахождение Навального

РФ должна немедленно сообщить, где и в каком состоянии находится Навальный, заявила спецдокладчица Мариана Кацарова.
Права человека18 декабря 2023 г.
Пропустить раздел Ольга Лебедева: другие публикации

Ольга Лебедева: другие публикации

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза

Суд отклонил иск Кара-Мурзы к СК в связи с его отравлениями

Суд отклонил иск Кара-Мурзы к СК в связи с его отравлениями

Судья Замоскворецкого суда Рахматов отказал Владимиру Кара-Мурзе в удовлетворении его иска к Следственному комитету.
Политика22 февраля 2024 г.
Парламент Израиля

Кнессет - против признания палестинского гоударства

Кнессет - против признания палестинского гоударства

Парламент Израиля поддержал принятую ранее декларацию правительства, отвергающую "диктат мира с палестинцыми".
Конфликты22 февраля 2024 г.
Стройка и знак "Stop"

Кризисы обошлись немецкой экономике в 545 млрд евро

Кризисы обошлись немецкой экономике в 545 млрд евро

За последние четыре года в Германии на 400 млрд евро сократилось потребление и на примерно 150 млрд евро - инвестиции.
Экономика и бизнес22 февраля 2024 г.
Танк Т-72

ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине

ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине

Берлин планирует передать Праге танки Leopard 2A4 из Швейцарии, а чешская армия предоставит ВСУ советские танки Т-72.
Конфликты22 февраля 2024 г.
Акция в поддержку Украины в Берлине

Украинцы - вторая по численности группа иностранцев в ФРГ

Украинцы - вторая по численности группа иностранцев в ФРГ

Доля украинцев в населении Германии возросла до 1,4 процента. Самой большой группой иностранных граждан остаются турки.
Общество22 февраля 2024 г.
Флаги ЕС и Украины

Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине

Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине

Посол Германии в ЕС раскритиковал позицию других европейских стран по вопросу дальнейшей военной помощи Украине.
Конфликты22 февраля 2024 г.
Показать еще
На главную страницу